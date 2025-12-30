C'était il y a 19 ans déjà… Disney+ va faire renaître de ses cendres une série absolument culte pour toute une génération. Si bien d'ailleurs qu'il est fort probable que la majorité d'entre vous ait vu au moins un épisode. Pour les autres, ceux qui l'ont suivie assidûment ou re-regardée plus tard, ce sont des répliques, des scènes et un jeu d'acteur hilarant qui restent en tête. Malgré les années, elle n'a pas pris une ride et elle compte nous faire revivre ça en 2026.

Cette série ultra culte revient enfin sur Disney+

Même si nous ne sommes pas américains, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans le quotidien de Malcolm. La série culte, disponible sur Disney+, nous a fait suivre cette famille ordinaire et légèrement dysfonctionnelle de la classe moyenne américaine avec un humour décapant. Parfois fauchée, souvent barrée mais toujours attachante, cette famille de personnages marquants et touchants nous en aura fait voir de toutes les couleurs durant près de sept saisons toutes plus drôles les unes que les autres. Annoncé il y a un moment maintenant, Malcolm et toute sa famille (ou presque) fera son grand retour sur Disney+ dès le 10 avril 2026. Pour l'heure, il ne s'agirait que d'une mini série de quatre épisode seulement.

L'occasion pour nous de revoir Reese, Hal, Loïs, Malcolm et Francis, mais aussi Jaime et Kelly, la petite dernière dont nous n'avions pas encore fait connaissance. Seul Dewey manquera à l'appel, l'acteur ayant préféré ne pas revenir après tant d'années loin du petit écran. Pour justifier ce grand retour sur Disney+, quoi de mieux qu'une réunion de famille obligatoire ? On retrouvera donc Malcolm, désormais adulte et accompagné de sa fille, qui rejoindra toute sa famille lorsque Loïs et Hal exigent la présence de tout le monde pour une grande réunion afin de fêter leur 40e anniversaire de mariage. On s'en doute, le chaos va rapidement prendre le dessus, en témoigne la première vraie bande-annonce fraîchement dévoilée par Disney+ et Hulu.

