La fin de semaine dernière a été particulièrement chargée pour les nouveautés Prime Video d'avril 2024. La plateforme a offert une plongée dans le passée avec l'intégrale de Stargate SG-1. Si vous n'avez jamais vu ce show des années 90, c'est donc l'occasion de vous lancer en découvrant les 10 saisons. Mais les ajouts récents ont surtout été marqués par l'arrivée tant attendue de la série Fallout. Une adaptation de la licence vidéoludique de Bethesda qui croule sous les avis positifs de la presse comme des téléspectateurs.

Les films Prime Video du 15 au 21 avril 2024 (S16)

Prime Video ouvre ses portes à un chef d'oeuvre absolu dans les sorties du 15 au 21 avril 2024 : Forrest Gump. Le long-métrage de Robert Zemeckis (Retour vers le Futur) qui a raflé la mise lors des Oscars de 1995 avec six statuettes, dont celle du meilleur film. Dans cette comédie dramatique, Tom Hanks (Forrest Gump), un homme souffrant d'un handicap moteur et d'un handicap mental, va raconter son histoire hors norme à des passants dans un parc. Et notamment comment ce dernier s'est retrouvé à participer à de grands événements de l'Histoire comme la guerre du Viêt Nam. Un film aussi tendre et savoureux qu'un chocolat à ne pas rater sur Prime Video.

Il ne court pas aussi vite que Forrest Gump, mais Frank Abagnale Jr (Leonardo DiCaprio) a également un don : celui de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Avant son 21ème anniversaire, l'homme réussit à être médecin, avocat ou encore copilote d'une compagnie aérienne réputée, sans aucun diplôme. S'ensuite une course folle entre cet escroc et l'agent du FBI Car Hanraty (Tom Hanks). Arrête-moi si tu peux, une réalisation Steven Spielberg à voir absolument sur Prime Video.

15/04 Forrest Gump Arrête-moi si tu peux



Les autres nouveautés SVOD Amazon du 15 au 21 avril 2024

Elle est actuellement chaque semaine dans Danse avec les stars mais sera également sur Prime Video à partir du 18 avril prochain, Inès Reg débarque avec son spectacle « Hors Norme ». Après avoir explosé avec le fameux « C'est quand que tu vas me mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? », l'humouriste du Jamel Comedy Club se produit en solo dans les plus grandes salles de France. Un stand-up féminin rempli d'impro et de bonne humeur qui sera disponible dès ce jeudi.

Pour accompagner le spectacle d'Inès Reg, Amazon Prime Video a choisi d'ajouter Going Home with Tyler Cameron à son catalogue. Une nouvelle émission qui met en scène Tyler Cameron aperçu dans le programme américain The Bachelorette. Cette fois, il n'est pas question de rechercher l'amour, mais d'accéder à son rêve qui est de développer sa propre entreprise de construction et de rénovation de maisons. « Après avoir perdu subitement sa mère, Tyler est retourné dans sa ville natale, Jupiter en Floride, pour retrouver sa famille et atteindre son objectif » (via Amazon). Ce sera à regarder sur Prime Video le 18 avril 2024.