De nouveaux films et séries débarquent cette semaine dans votre abonnement Disney+. Le mois de septembre marque les sorties de très gros morceaux à découvrir, sans oublier la Liga à suivre en direct.

Pour la mi-septembre, Disney+ ajoute de très gros films et des nouveautés événements en matière de série. Non seulement vous allez enfin pouvoir voir ou revoir le dernier Avatar en SVOD, mais de belles découvertes vous attendent aussi du côté des séries. Sans oublier le sport, qui prend de plus en plus de place sur la plateforme, avec du volley et du football.

Cinq nouveaux films cette semaine sur Disney+

Entre nostalgie et films qui ont marqué les dernières années, Disney+ propose une belle semaine de cinéma du 14 au 20 septembre 2026. On ne vous fera pas l'affront de vous présenter les trois comédies des Inconnus qui rejoindront la plateforme ce vendredi, tant ils sont cultes. En revanche, on ne peut pas passer à côté de l'arrivée d'Avatar 3 : De Feu et de Cendres dans le catalogue. Ce troisième volet de la saga des hommes bleus dresse la famille Sully face à un clan tout feu tout flamme. Enfin, la dernière nouveauté à ne pas louper est un film d'animation très plébiscité de 2021, Belle, tant par sa réalisation que sa piste musicale. Voici le planning :

18 SEPTEMBRE : Avatar : De Feu et de Cendres – troisième volet de la saga de science-fiction James Cameron. Le Pari – comédie française sur deux beaux-frères que tout semble opposer, sauf la cigarette. Les Rois Mages – et si Gaspard, Melchior et Balthazar débarquaient à Paris en 2001 ? Les Trois Frères – comédie sur une fratrie endettée qui ne touche pas l'héritage espéré.

19 SEPTEMBRE : BELLE – film d'animation japonais qui revisite La Belle et la Bête en musique.



De nouvelles séries à découvrir en septembre sur Disney+

Le programme est un peu plus léger du côté des séries cette semaine, mais pas moins prometteur. Disney+ sort notamment deux productions originales. D'une part, City of Blood, une série fantastique où deux sœurs découvrent que des vampires tapis dans l'ombre tiennent les rênes de l'autorité dans leur ville. D'autre part, Surveillant vous plonge avec légèreté dans l'univers carcéral aux côté de surveillants de prison avec un casting qui fait rire la France entière. Et ce n'est pas tout ce qui vous attend du 14 au 20 septembre 2026 :

16 SEPTEMBRE : City of Blood – deux sœurs découvrent que les vampires détiennent le pouvoir de la ville. Surveillant ! – comédie française sur des surveillants de prison.

20 SEPTEMBRE : The Rising of the Shield Hero | saison 1 – anime isekai avec des monstres à terrasser.



Les grandes compétitions sportives

Cerise sur le gâteau : il y a du sport cette semaine sur Disney+ ! La plateforme de SVOD s'est notamment octroyé les droits de diffusion de la Liga. C'est l'occasion pour vous de suivre la compétition espagnole, notamment avec un match de foot événement ce week-end qui verra s'affronter les deux plus grosses équipes madrilènes. On a le programme :

10 au 26 SEPTEMBRE : Euro Volley-Ball Masculin – sur la chaîne L'Équipe

20 SEPTEMBRE : La Liga EA Sports | Atlético Madrid vs Real Madrid

