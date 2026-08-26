À quelques semaines de sa sortie, Disney+ dévoile en vidéo l'une de ses prochaines séries originales qui pourrait valoir le détour avec son univers sombre et prometteur.

Alors qu'on avait jusqu'à présent seulement deux programmes officiellement confirmés pour septembre 2026 sur Disney+, dont toutefois Avatar 3 De Feu et de Cendres, voilà qu'une nouvelle série se greffe au programme, qui semble revêtir quelques originalités, dont notamment le fait qu'il s'agit d'une production allemande : voici donc un premier aperçu de City of Blood en attendant sa sortie dans quelques semaines.

City of Blood, une nouvelle série originale de Disney+, s'offre un trailer

Disney+ a en effet tout fraîchement dévoilé la bande-annonce officielle de City of Blood, la série originale Hulu allemande très attendue qui arrive dès le 16 septembre 2026. Elle sera composée d'un total de huit épisodes dont ont ne connait pas encore le rythme de diffusion. La série profite de cette annonce pour nous offrir un premier aperçu de son univers sombre et dystopique.

City of Blood, à paraître sur Disney+, est produite par Amusement Park Film, compte pour sa création Philipp Kadelbach et Elena Lyubarskaya, qui ont rédigé les scénarios en collaboration avec Kim Zimmermann, Daniela Baumgärtl, Martin Behnke, Nicki Bloom et Tillmann Roth. La série s'inspire du roman graphique Berlinoir, œuvre de l'illustrateur culte Reinhard Kleist et de l'auteur Tobias O. Meißner.

De quoi parle City of Blood ?

City of Blood place son récit dans une version dystopique de Berlin. Elle suit plus précisément deux sœurs alors qu'elles découvrent la vérité choquante sur les structures de pouvoir occultes de la ville, pour finalement se retrouver au cœur d'un conflit mettant leur vie en péril. Cette nouvelle série évènement à venir sur Disney+ traite de thématiques on ne peut plus actuelles, dont le fait que la Berlin dystopique qu'on y explore a fait les frais d'importants changements climatiques en raison de chaleurs insupportablement hautes. Cela a eu un impact direct sur la civilisation. Tandis que les nantis vivent dans des domes climatisés, le reste de la population souffre d'une criminalité qui a profité du vide de pouvoir pour prendre les choses en main. Dans le même temps, des forces occultes sont à l'œuvre, et le sang devient alors à Berlin l'une des monnaies les plus inestimables qui soit.

Source : Disney+ sur YouTube