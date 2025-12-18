Troisième opus de la saga de James Cameron, Avatar 3 De Feu et de Cendres a entamé ses sorties en salles avant son lancement aux États-Unis le 19 décembre. Les premiers chiffres sont éloquents.

C'est incontestablement le film le plus attendu de l'année. Avatar 3 marque le retour des Sully et des Na'vi pour une nouvelle histoire au cœur de Pandora. Ce troisième acte de la saga imaginée par James Cameron est sorti hier, mercredi 17 décembre, dans plusieurs pays à l'international, dont la France. Il fera ses débuts sur le sol américain demain et, déjà, les projections jaugent ses résultats au box office. Nouveau record en vue ou désillusion pour ce qui est une des productions les plus chères de Hollywood ?

Avatar 3 dépassera-t-il les précédents volets au cinéma ?

Assurément, Avatar 3 va attirer du monde en salles en cette fin d'année 2025. Pour autant, ce mastodonte du 7e art est-il en mesure de faire mieux que ses prédécesseurs ? Les premières estimations pour les États-Unis sont plutôt favorables à la réussite du film, même s'il risque de ne pas égaler Way of the Water. En effet, les préventes sont 30 % en deçà du précédent opus de la licence.

Pour autant, De Feu et de Cendres peut espérer un premier week-end mondial entre 340 millions et 380 millions de dollars au box office. Il devancerait alors largement le premier opus, qui en avait engrangé 241 millions. En revanche, peu de chance de record, Avatar 2 ayant cumulé 441 millions de dollars en 2022.

À l'étranger, les estimations évaluent le lancement d'Avatar 3 entre 250 et 275 millions de dollars. Cela en ferait dès lors le deuxième meilleur démarrage cinématographique de 2025, après Zootopie 2 qui avait dépassé la barre des 560 millions le mois dernier. Il devrait en même temps se placer devant le live-action Lilo & Stich et ses 341 millions à l'international. Dans tous les cas, ça s'annonce d'ores et déjà comme un triplé gagnant pour Disney, qui produit chacun des trois films.