Un peu en retard par rapport à d’habitude, Disney+ a enfin communiqué l'intégralité de son agenda pour septembre 2026. Entre le retour de séries adorées et l’arrivée de blockbusters récents, voici le programme du mois.

Entre Zootopie 2 et Predator Badlands, entre autres, Disney+ avait sorti le grand jeu le mois dernier. Pour la rentrée, la plateforme de streaming ne relâchera pas ses efforts et pourra compter sur un important blockbuster de la marque, qui a cartonné au box-office. Le mois de septembre 2026 signera également le retour particulièrement attendu de la série American Horror Story, la treizième saison réunissant plusieurs membres du casting original. Voici sans plus attendre toutes les nouveautés qui arrivent sur Disney+ en septembre 2026.

Tous les nouveaux films de septembre 2026

Pour la rentrée, Disney+ sort le grand jeu côté films avec, notamment, l’un des films les plus marquants de l’année dernière. Avatar : De Feu et de Cendres, le troisième volet de l’épopée de James Cameron, fera ainsi son arrivée dans le catalogue 9 mois après sa sortie en salles. Ce nouveau voyage emmènera Jake Sully et Neytiri dans une nouvelle aventure qui en a, encore une fois, mis plein les yeux, aux millions de spectateurs qui sont allés le voir. Le succès a largement été renouvelé avec plus de 1,23 milliard de dollars de recettes et pas moins de 7,8 millions d’entrées en France. Le mois de septembre 2026 sera également marqué par l’arrivée de LEGO Star Wars : The Mandalorian, qui revisitera l’odyssée de Din Djarin et Grogu, le duo le plus attachant de la galaxie, avec l’humour absurde si caractéristique des productions LEGO.

Les amateurs de comédies pourront quant à eux retrouver l’indémodable Quatre mariages et un enterrement, incontournable de la comédie romantique britannique porté par Hugh Grant. Et dans le registre culte, Casper replongera les plus nostalgiques dans les années 90. Enfin, impossible de ne pas mentionner l'arrivée de Get Out sur Disney+, le premier film de Jordan Peele, véritable satire sociale d’une efficacité redoutable. Voici donc l’ensemble des films qui arrivent sur Disney+ en septembre 2026 :

01/09 The Square Snow Therapy Quatre mariages et un enterrement Les Ensorceleuses Get Out Casper Alexandre Astier : Que ma joie demeure ! - spectacle

02/09 Lego Star Wars : The Mandalorian 9/11: United We Stand - 25 Years Later - documentaire

04/09 RDV - court-métrage Meurtres à l'île de Ré

18/09 Avatar : De Feu et de Cendres



Toutes les nouvelles séries Disney+ de septembre 2026

Les amateurs de séries ne seront pas en reste. La plateforme attaquera en effet la rentrée avec plusieurs nouveautés et, surtout, le retour de programmes particulièrement attendus. A commencer par Chad Power qui reviendra avec une seconde saison, toujours avec Glen Powell dans le double rôle de Russ et Chad. Le 16 septembre, Disney+ laissera place à une nouveauté française, Surveillant !. Cette comédie de 8 épisodes nous emmènera dans la maison d’arrêt de Chenoise, où ceux qui sont censés faire respecter les règles sont souvent les premiers à les contourner. Au casting de cette comédie, on retrouve Audrey Lamy, Jean-Pascal Zadi, Benjamin Tranié ou encore Eva Huault.

Mais septembre 2026 marquera surtout le retour de deux séries particulièrement attendues sur Disney+. D’un côté, American Horror Story qui reviendra avec une treizième saison événementielle. Ryan Murphy continuera la saga de Coven avec une suite directe, marquant le retour de nombreux visages emblématiques de la série, dont Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett et surtout Jessica Lange, qui revient après de nombreuses années d’absence qui se sont faites ressentir. Dans un autre registre, le nouveau sitcom tendance, Adults, reviendra le 30 septembre pour une deuxième saison. Bonne nouvelle, les 8 épisodes seront disponibles en même temps. Voici dans l’ensemble des séries qui arrivent sur Disney+ en septembre 2026 :

1/09 Une Histoire de Famille : le Meurtre de Dan Markel

2/09 Les plus célèbres enquêtes criminelles d'Angleterre - Saison 1

03/09 Chad Powers - Saison 2

09/09 Made in Korea - Saison 2 The Girls avec Khloé Kardashian - Saison 1

10/09 La vie secrète des épouses mormones - Saison 5

16/09 City of Blood - Saison 1 Surveillant !

23/09 The Drop : une saga Snowfall

24/09 American Horror Story - Saison 13

30/09 Adults - Saison 2 Somebody knows something - Saison 1



Bande-annonce en anglais

Source : Disney+