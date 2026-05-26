On peut le dire, ces dernières semaines se seront avérées assez chétives du côté de Disney+, qui n’a pas forcément brillé par la quantité de programmes ajoutés à son catalogue. Heureusement, quantité ne rime pas forcément avec qualité, et cela Disney l’a bien compris. À défaut de pouvoir se targuer de multiplier les sorties comme Netflix et Prime Video, la plateforme de SVOD n’a ainsi pas à rougir quant à la qualité de ses nouveautés, qui misent en ce moment beaucoup sur la nostalgie pour le plus grand bonheur de certains abonnés.

La suite de Dragon Ball Kai est arrivée sur Disney+

En effet, entre le retour de séries emblématiques comme Scrubs et Malcolm le mois dernier, ou encore celui de Freaky Friday 2 : Encore dans la peau de ma mère et The Punisher: One Last Kill ce mois-ci, les possesseurs de Disney+ n’ont pas manqué de programmes forts à se mettre sous la dent. Pas plus que les amateurs d’animes, d’ailleurs, qui ont pu se délecter de l’arrivée de Dragon Ball Kai dans le catalogue de la plateforme. Cela a commencé le 17 mai dernier avec les deux premières saisons, et continue cette semaine encore avec les saisons 3 et 4.

Ainsi, si vous en avez déjà terminé avec les 98 épisodes composant les sagas Saïyens, Namek, Cyborgs et Cell, vous pouvez désormais partir à la (re)découverte de la grande saga de Boo, quant à elle composée de 69 épisodes supplémentaires. De quoi compléter et surtout achever l’arc Dragon Ball Kai, donc, qui n’est autre qu’une version remastérisée et recoupée de la série Dragon Ball Z originale. Une version ultime, pourrait-on presque dire, étant donné qu’elle permet ainsi de faire l’impasse sur certains des défauts de la version originale.

À la fois pensée pour les fans de la première heure comme pour les nouveaux venus, cela en fait donc un bel ajout de la part de Disney+, qui n’en finit plus de partir à la conquête des amateurs de la franchise. Car profitons-en pour souligner que le 24 mai dernier a également marqué l’arrivée de la saison 1 de Dragon Ball Super dans le catalogue, pour ceux qui voudraient prolonger leur aventure dans l’incroyable univers de cette grande saga. Et qui sait quelles autres surprises pourrait encore nous réserver la plateforme en la matière.

Source : Disney+