Pour conclure le mois de mai 2026 en beauté, Netflix réserve de bien chouettes comédies à ses abonnés, en plus du retour d’un certain nombre de séries pour une saison 2.

Certains ont peut-être déjà un œil sur ce que nous réserve Netflix pour le mois de juin 2026, et il y aura assurément de quoi faire, mais cela ne veut pas dire pour autant que le mois de mai a dit son dernier mot. En effet, il reste encore une belle semaine à la plateforme de SVOD pour gâter ses abonnés avec de nouvelles arrivées dans son catalogue, même si le plus gros du mois semble déjà passé. Cela étant, pas de panique : Netflix vous réserve quand même quelques programmes bien sympathiques histoire de conclure les choses bien comme il faut.

Tous les films Netflix de la semaine du 25 au 31 mai

Côté film, tout d’abord, la plateforme de SVOD fera essentiellement la part belle aux comédies de tout horizons, avec deux films français et deux films américains. D’un côté, les spectateurs de Netflix pourront ainsi retrouver Bertrand Usclat, Rayana Bensetti et Tiphaine Daviot dans Avec ou sans enfants ; puis Daphné Patakia, Benoît Poelvoorde et Agnès Jaoui dans Sur la branche, tandis que de l’autre, ce sont Seth Rogen, Zach Efron et Rose Byrne qui seront à l’affiche dans Nos pires voisins 1 et 2 ; accompagnés par Vince Vaughn et Jennifer Aniston dans La Rupture.

27 mai : Sur la branche

29 mai : Avec ou sans enfants

31 mai : Nos pires voisins 1 et 2 La Rupture



Toutes les séries de la semaine

Côté séries, c’est le chiffre « 2 » qui sera à l’honneur cette semaine, puisque Netflix n’introduira pas une, ni même deux, mais bien trois saison 2 au sein de son catalogue. Cela commence avec Meurtre mode d’emploi, suite de la série policière avec Emma Myers, puis Les Quatre Saisons, nouvelle comédie événement mettant en scène Tina Fey et Steve Carell. Enfin, le thriller allemand Les Meurtres zen viendra clôturer ce trio des saisons 2, aux côtés de documentaires consacrés à Rafaël Nadal et la Coupe du Monde 2026. C'est qu'on aime le sport, chez Netflix.

25 mai : Meurtre, mode d'emploi – Saison 2

26 mai : L'Envers du sport, Royaume-Uni : Vinnie Jones (Documentaire)

28 mai : Les Quatre Saisons – Saison 2 Les Meurtres zen – Saison 2

29 mai : Calabasas Confidential (Téléréalité) Rafa (Documentaire) Brasil 70 : Le Troisième Sacre (Documentaire)



Source : Netflix