Nouvelle semaine pour nos plateformes SVOD comme Prime Video, Netflix ou encore Disney+, qui accueillent tout un tas de nouveaux programmes. Maintenant que The Boys est terminé, la plateforme d'Amazon va devoir trouver autre chose pour accrocher ses abonnés. Dans les prochains jours, elle ajoutera ce qu'il faut en termes de séries pour vous garder scotchés au canapé. Mais il y aura également un film bien musclé porté par une actrice très appréciée.

Le film Prime Video de la semaine du 25 au 31 mai 2026

Cette semaine il n'y aura qu'un film sur Prime Video, mais un film qui tabasse. Né de la génération John Wick, Peppermint est un film d'action musclé avec pour héroïne une mère de famille qui a tout perdu. Son mari et sa petite fille ont été assassiné. Elle décide alors de se venger, voyant la justice patiner et des ingérences dans l'affaire.

Un film explosif réalisé par Pierre Morel et porté par Jennifer Garner (Alias, Daredevil), actrice appréciée et habituée des rôles d'action. Le film a reçu un accueil mitigé de la part de la presse, mais a plutôt été salué par les spectateurs. C'est un divertissement honnête et efficace, dans la lignée des films d'action que l'on peut retrouver sur Prime Video.

25/05 Peppermint



Toutes les séries de la semaine du 25 au 31 mai 2026

Côté séries, Prime Video sera bien plus généreux puisque la plateforme ajoute deux séries dans leur intégralité. La première n'est autre que Fear The Walking Dead, l'un des premiers et des meilleurs spin-offs de la licence iconique. On y suit un groupe de survivants dont l'histoire débute aux prémices de l'infection et s'étend sur de nombreuses années pendant l'épidémie. À la différence de The Walking Dead, on vit ici l'explosion de l'invasion, la montée en puissance et la généralisation de cette dernière. Enfin, Prime Video ajoute également l'intégrale de Falco, une série policière qui nous fait suivre un policier qui reprend du service après avoir passé 22 ans dans le coma. Un flic des années 90 qui se retrouve catapulté vingt ans en avant alors que le monde a complètement changé.

25/05 Fear The Walking Dead - saisons 1 à 8 Falco - saisons 1 à 4



Bande-annonce de Fear the Walking Dead saison 8, disponible sur Prime Video dès le 25 mai 2026

Source : Prime Video