A chaque fin de mois, c’est un peu la même rengaine. Les plateformes ont déjà dégainé leurs plus grosses cartouches et les nouveautés hebdomadaires se réduisent à peau de chagrin. Disney+ ne fera pas exception à la règle. Les retardataires peuvent toujours rattraper The Punisher One Last Kill, ainsi que les précédentes nouveautés du mois, mais cette semaine, seuls deux programmes inédits sont attendus sur la plateforme de streaming. La comédie sera à l’honneur sur Disney+.

Le film de la semaine sur la plateforme

Disney+ ne proposera ainsi qu’un seul film cette semaine, et il sera placé sous le signe de l’amour… quoique. Sorti au cinéma en août 2025, La Guerre des Roses marquait le grand retour de la comédie noire conjugale sur grand écran. Réalisé par Jay Roach (Austin Powers) et écrit par Tony McNamara (Cruelle, La Favorite), cette adaptation du roman culte de Warren Adler revisite le classique de 1989 avec une approche plus moderne et plus acide. Disponible le 26 mai sur Disney+, le film réunit ainsi un duo explosif : Olivia Colman (La Favorite, The Crown) et Benedict Cumberbatch (Doctor Strange).

Ils incarnent Ivy et Theo, un couple qui semble tout avoir dans la vie. La réussite professionnelle, une famille modèle, une maison de rêve… jusqu’au jour où la carrière de Theo s'effondre et que celle d’Ivy décolle brutalement, faisant ressurgir des frustrations et rancœurs enfouies. S’ensuit alors une véritable guerre psychologique, avec l’humour noir mordant et les dialogues cinglants qu’on connaissait au film original. A découvrir cette semaine sur Disney+.

29 mai

La Guerre des Rose

La série de la semaine sur Disney+

La semaine sera définitivement sous le signe de la comédie sur la plateforme, avec le retour d’Abbott Elementary, le phénomène critique américain. La série de la comédienne Quinta Brunson revient pour une saison 5 toujours aussi drôle, dans l’air du temps et pleine de tendresse. Entre humour bien senti et satire du système scolaire américain, cette nouvelle salve d’épisodes continuera de nous plonger dans le quotidien des enseignants dévoués, et souvent dépassés, de l’école publique Abbott. Dans cette cinquième saison Janine Teagues et son équipe haute en couleur seront donc confrontés à des nouveaux défis face au manque de moyens et aux élèves toujours imprévisibles. La rentrée scolaire est ainsi prévue pour le 27 mai sur Disney+.

27 mai

Abbott Elementary – Saison 5 (Épisodes 9 à 22)

Bande-annonce en anglais.

Source : Disney.