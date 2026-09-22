Entre le succès colossal rencontré par Spider-Man: Brand New Day et l’arrivée très attendue d’Avengers Doomsday en fin d’année, le MCU aura assurément repris un peu de poil de la bête en cette année 2026. Et c’est sans compter les quelques séries et autres téléfilms venus combler le calendrier de Marvel sur Disney+, à l’instar par exemple de Daredevil Born Again, dont la saison 2 s’est imposée comme l’un des plus gros succès de la plateforme. Mais il faut croire que cela ne suffit pas, car la nouvelle vient tout juste de tomber : la saison 3 devrait être la dernière.

La saison 3 de Daredevil Born Again serait la dernière

Un peu plus d’un an après sa renaissance sur les ondes de Disney+, le héros que les fans de Marvel avaient à l’origine rencontré sur Netflix en 2015 devrait en effet encore une fois faire ses adieux au public au terme de la saison 3, dont la diffusion est prévue pour mars 2027. C’est tout du moins ce qu’a révélé The Hollywood Reporter en exclusivité, en affirmant avoir obtenu cette information auprès de certaines de ses sources proches du projet. La compagnie américaine, de son côté, « n’a fait aucun commentaire » pour le moment.

Prise deux mois après la fin du tournage de la troisième saison de Daredevil Born Again, cette décision aurait notamment été motivée par le fait que Marvel se serait discrètement séparé de Dario Scardapane, le showrunner de la série, dont le contrat arrivait à échéance et n’a pas été renouvelé. « Cette séparation fait sourciller, car elle signifie que Scardapane quitte la série en plein milieu de la post-production », souligne d’ailleurs The Hollywood Reporter, en précisant qu’on ne sait pas encore qui mènera la série Disney+ à son terme.

Les internautes en colère contre Marvel

En attendant, les réactions ne manquent déjà pas d’affluer sur les réseaux sociaux à la découverte de cette nouvelle. « C’est quoi ce bordel, ne me l’enlevez pas encore une fois s’il vous plaît », déplore par exemple un fan de Daredevil Born Again en référence à l’annulation de la série Netflix à l’époque. « Mon GOAT n’aura jamais de saison 4 », regrette un autre de la même manière. « Ils ont intérêt de lui donner son foutu film solo dans ce cas », espère enfin un troisième ; tandis qu’un dernier dénonce la « p*tain de blague que devient Marvel ».

Bref, autant dire que Daredevil Born Again avait son public, et que la nouvelle de son annulation a beaucoup de mal à passer auprès des fans. Mais sachant que la saison 3 n’a pas encore été diffusée, peut-être y a-t-il un coup à jouer lors de sa diffusion ? À voir. En attendant, rappelons que ni Marvel, ni Disney+ n’ont encore officialisé l’information, même si The Hollywood Reporter reste une source hautement crédible. Rendez-vous, probablement, dans les prochaines semaines pour en savoir plus à ce sujet, donc.

Source : The Hollywood Reporter