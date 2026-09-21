Pas question de se laisser avoir par la concurrence pour Disney+ cette semaine. Netflix a beau avoir des propositions intéressantes dans son catalogue, la plateforme de SVOD aux grandes oreilles mise sur des noms phares de l'animation, surtout du côté des films. On a aussi droit à l'intégrale de l'excellente série Sherlock, sans compter certaines des plus grandes compétitions sportives du moment. Voici le programme du 21 au 27 septembre 2026.

Disney+ propose 3 films d'animation cette semaine et un documentaire

Pour continuer ce mois de septembre bien rempli, Disney+ a encore de beaux atouts dans sa manche. Cette semaine, découvrez notamment des films à voir en famille qui vont vous toucher en plein cœur. D'abord, on ne peut que vous recommander Titeuf, le long-métrage de 2011 qui s'intéresse aux relations père-fils avec tendresse et humour. Toujours sur les questions familiales, Miraï, ma petite sœur un très beau film d'animation japonais signé Mamoru Hosoda (Les Enfants Loups, Belle) sur l'arrivée d'un nouvel enfant dans une fratrie. Mais ce n'est pas tout, voici tout le programme du 21 au 27 septembre 2026 :

21 SEPTEMBRE : Becoming Her – film documentaire sur le Juventus Creative Lab du club Juventus FC

25 SEPTEMBRE : Spidey et les Avengers : Halloween en équipe – dessin animé de saison tiré de l'univers Spidey et ses amis Titeuf, le film – le héros de BD de notre enfance a droit à son film et il rencontre même Johnny Hallyday

26 SEPTEMBRE : Miraï, ma petite sœur – film d'animation japonais entre famille et voyage temporel



D'excellentes séries à découvrir du 21 au 27 septembre 2026

Disney+ prévoit aussi de belles choses cette semaine dans son catalogue. Puisque la plateforme veut jouer à fond la carte des anime ce mois-ci, elle s'apprête à accueillir la saga de l'Île des Hommes-Poissons de One Piece. Voilà une occasion pour les fans de découvrir ou redécouvrir cet arc iconique. On retiendra aussi l'arrivée des quatre saisons de Sherlock dès aujourd'hui. Si vous aimez les séries policières un peu décalées, l'univers imaginé par Sir Arthur Conan Doyle et les jeux du chat et de la souris soigneusement ficelé, alors c'est pour vous. On ajoutera en plus qu'elle cumule les prix prestigieux, notamment les BAFTA et les Emmy Awards. Alors pour ne rien manquer, voici le calendrier des sorties du 21 au 27 septembre 2026 :

21 SEPTEMBRE : Sherlock | intégrale – revisite moderne de Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch

23 SEPTEMBRE : One Piece | saga Île des Hommes-Poissons – l'un des arc les plus iconiques de l'anime

26 SEPTEMBRE : Chili 2010 : Le sauvetage des 33 mineurs – série documentaire sur l'éboulement catastrophe



Toujours plus de sport sur Disney+

Les sportifs dans l'âme peuvent en plus profiter de grandes compétitions cette semaine sur Disney+ grâce au partenariat avec Eurosport. Ainsi, plutôt que de vous parler de volley-ball à travers Haikyuu sur Gameblog, là il est question des championnats d'Europe. On a aussi du football, avec la Champions League féminin à suivre dès demain. Voici le programme complet :

Jusqu'au 26 SEPTEMBRE : Euro Volley-Ball Masculin – sur la chaîne L'Équipe

À partir du 22 SEPTEMBRE : UEFA Women Champions League – compétition féminine de football

