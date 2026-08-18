En attendant la sortie au cinéma d'Avengers Doomsday le 16 décembre 2026, voici les 15 films et séries à voir si d'aventure vous souhaitez être pleinement parés pour ce jour fatidique.

Après un premier trailer officiel enfin diffusé pour le monde entier en juillet 2026 dernier, Avengers Doomsday a refait une apparition plus récente dans le cadre de la convention D23, la grand-messe de tout ce qui touche à Disney, dont justement Marvel qui appartient au géant américain du divertissement. Nous y avons eu droit à un nouveau trailer nous présentant plus en détail le Victor von Doom campé par Robert Downey Jr. (ancien visage d'Iron Man dans le MCU). Depuis, Disney a dévoilé la liste officielle des 15 films et séries à voir histoire d'être totalement au fait de ce qui nous attend lorsque ce nouveau chapitre majeur du MCU arrivera dans les salles obscures en fin d'année.

Quels films voir avant Avengers Doomsday, un chapitre majeur et très attendu pour le MCU

Après un long passage à vide et la perte de Kang le Conquérant en tant que grand méchant en raison des démêlées juridiques de son acteur, Jonathan Majors, Marvel et Disney ont pris le parti pour le moins surprenant de faire revenir Robert Downey Jr., sous les traits cette fois de Dr Doom, l'un des vilains les plus puissants et iconiques des comics, dans Avengers Doomsday à venir ce 16 décembre 2026 dans les cinémas français.

Ce nouveau chapitre du MCU revêt donc une importance cruciale à plus d'un titre pour Marvel et Disney. Non seulement s'agit-il d'un nouveau film Avengers depuis Endgame, sorti en 2019, et qui aura droit à une ressortie au cinéma avec le sous-titre Encore le 23 septembre 2026 pour proposer des scènes inédites, qui feront probablement le pont avec Doomsday.

Outre le fait qu'on a de nouveau droit à un rassemblement de super-héros pas revu depuis sept ans, ce film recoupe également avec le retour de monuments des comics comme les 4 Fantastiques et les X-Men, qui plus est avec plusieurs acteurs des films emblématiques de la Fox sortis... il y a près de 30 ans. À cet effet, Disney a publié sur le site officiel de Disney Plus la liste des précédentes œuvres Marvel à (re)voir pour se préparer le mieux possible à Avengers Doomsday.

La liste officielle des films à voir avant Avengers Doomsday

X-Men

X2

Captain America: The First Avenger (facultatif)

(facultatif) The Avengers

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Loki (facultatif)

(facultatif) Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux (facultatif)

(facultatif) Spider-Man: No Way Home (facultatif)

(facultatif) Black Panther: Wakanda Forever (facultatif)

(facultatif) Captain America: Brave New World (facultatif)

(facultatif) Deadpool & Wolverine (facultatif)

(facultatif) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (facultatif)

(facultatif) Thunderbolts

Les 4 Fantastiques: Premiers Pas

X-Men et X2, de très vieux films pour le grand retour des iconiques mutants au cinéma

Parmi le casting extrêmement chargé d'Avengers Doosmday, on trouve en effet des vétérans des films de super-héros avec Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Diablo), Cyclope (James Marsden), Kelsey Grammer (Le Fauve) et Rebecca Romijn (Mystique). Tous reprennent leurs rôles des films X-Men et X2, et il est donc logique que Disney recommande de les (re)voir en vue de Doomsday, où ils vont rempiler près de 30 ans plus tard.

Captain America The First Avenger et Captain America Brave New World, en attendant le retour de Steve Rogers

Avengers Doomsday va également marquer le retour de Steve Rogers incarné par Chris Evans, après son départ dans Avengers Endgame, pour les raisons qu'on connaît et après avoir confié son bouclier à Sam Wilson. Il est donc de bon ton de raccrocher les wagons en revoyant les précédents films centrés sur les deux Captain America.

The Avengers, Avengers Infinity War et Endgame, les précédents arcs majeurs du MCU avant Avengers Doomsday

Avengers Doomsday étant le nouveau film estampillé Avengers depuis The Avengers, Infinity War et Endgame opposant le groupe de super-héros aux forces de Thanos, il est également on ne peut plus logique de se replonger dans ces trois derniers blockbusters du MCU pour se préparer à la nouvelle menace qu'est Dr Doom, un être d'une puissance qui pourrait clairement faire transpirer Thanos, même avec le Gantelet d'Infinity en main. Rappelons que Endgame aura droit à une ressortie baptisée Encore le 23 septembre 2026 au cinéma, avec des scènes supplémentaires inédites qui devraient consolider sa filiation avec Doomsday.

La série Loki et la TVA comme clé de voûte du multivers malmené que sera Doomsday

Même si Loki, le malicieux frère adoptif de Thor, n'aura pas un rôle aussi déterminant que les Avengers dans le combat qui les opposera à Doom dans Avengers Doomsday, la série le mettant en avant servira de liant aux nombreuses intrigues qui rassembleront autant de monde dans le prochain film. Celui-ci va en effet mêler différents univers, protégés par la TVA, que sont notamment ceux des anciens Avengers eux-mêmes de la Terre 616, des X-Men et des 4 Fantastiques dont provient justement l'iconique antagoniste.

Shang-Chi, qui rejoint enfin officiellement le cercle fermé des Avengers

Jusqu'à présent quelque peu isolé du reste du MCU, Shang-Chi va enfin rejoindre le tronc principal à l'occasion d'Avengers Doomsday. La Légende des Dix Anneaux, le film pour rappel réalisé par Destin Daniel Cretton, également réalisateur de Spider-Man Brand New Day, est donc un bon moyen de rappeler au bon souvenir des spectateurs ce maître des arts martiaux et ses dix anneaux aux nombreux pouvoirs.

Spider-Man No Way Home et Docteur Strange in the Multiverse of Madness pour les dernières apparitions de Docteur Strange

En parlant de Spider-Man, Disney recommande de (re)voir No Way Home, le film populaire précédant Brand New Day, qui a rassemblé les trois versions de Peter Parker au cinéma depuis le début des années 2000. Même si le Tisseur ne sera pas au programme d'Avnegers Doomsday (pour peut-être mieux briller dans Avengers Secret Wars à venir après), Docteur Strange, qui a accompagné la version de Tom Holland dans ces mésaventures, sera quant à lui de la partie après ce puissant sort d'amnésie au détriment de notre voisin préféré. À cet effet, puisqu'il est question de semer le trouble dans le multivers de Marvel et de Docteur Strange, Multiverse of Madness est donc un film qu'il est bon de (re)voir pour se rappeler des dernières mésaventures magiques du bon docteur.

Black Panther Wakanda Forever en attendant le retour de Shuri dans Avengers Doomsday

Depuis la triste disparition de Chadwick Boseman, Marvel a eu du mal à trouver un nouvel interpère à la hauteur pour incarner Black Panther. Dans Wakanda Forever, ce rôle est donc revenu à la sœur de T'Challa, Shuri. C'est justement elle qu'on reverra dans Avengers Doomsday, et cela explique donc pourquoi Disney recommande de revoir le dernier film en lien avec la nation emblématique du Wakanda.

Deadpool & Wolverine pour encore recouper avec Loki et les X-Men

Pour revenir sur le thème des X-Men et de la TVA de Loki, rappelons qu'Avengers Doomsday va également y intégrer le Gambit incarné par Channing Tatum dans Deadpool & Wolverine, dans lequel l'irrévérencieux anti-héros s'allie avec le Wolverine d'un autre univers dans ses démêlées avec l'agence multiverselle. Il est donc logique que Disney recommande de voir ce film pour faire le lien entre toutes ces intrigues.

Thunderbolts, la nouvelle génération d'Avengers avant Doomsday

Après Endgame, les Avengers originels ont quelque peu fait bande à part, compte tenu des événements particulièrement traumatisants que le combat contre Thanos a engendré. En lieu et place, ce sont les Thunderbolts (Yelena Belova, Bucky Barnes, John Walker, Red Guardian, Ghost et Sentry) qui ont tant bien que mal repris les rênes. Nous allons naturellement les revoir dans Avengers Doomsday en tant que défenseurs de la Terre, rejoints fort heureusement par les piliers du MCU que sont notamment Thor et Steve Rogers. Il est quoi qu'il en soit de bon ton de (re)voir Thunderbolts en attendant le prochain rassemblement au cinéma.

Les 4 Fantastiques Premiers Pas pour retracer l'univers d'origine de Victor von Doom

On clôture enfin la liste des 15 films et séries à voir avant Avengers Doomsday par l'un des plus récents et pertinents afin de mieux se situer le contexte du prochain arc majeur du MCU : Les 4 Fantastiques Premiers Pas. C'est en effet de leur univers que provient Victor von Doom, véritable némésis de l'iconique quatuor familial. Reed Richards, Sue et Johnny Storm et Ben Grimm vont en effet apporter la mauvaise nouvelle à tout le reste du multivers que leur ancien ami est désormais l'une des plus grandes menaces que Marvel ait jamais porté.

Nos recommandations pour vous préparer avant la sortie d'Avengers Doomsday

Avec tout cela, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous préparer avant de voir Avengers Doomsday. Cela dit, on comprendrait que vous n'ayez pas le temps de tout regarder. Alors, selon vos priorités, on a une sélection maison à vous conseiller :

Pour une rétrospective complète , jetez-vous sur tous les titres de la liste

, jetez-vous sur tous les titres de la liste Si vous voulez seulement les indispensables , nous vous conseillons : X-Men et X2 Les précédents films Avengers Thunderbolts Les 4 Fantastiques Premiers P as

, nous vous conseillons : Si vous voulez juste l' essentiel , alors vous pouvez vous contenter de : Avengers Endgame Les 4 Fantastiques Premiers Pas

, alors vous pouvez vous contenter de :

Quel casting pour Avengers Doomsday ?

Vous l'aurez compris dans ce listing des films et séries à voir avant la sortie d'Avengers Doomsday au cinéma, son casting est proprement colossal. Voici pour rappel une liste des acteurs qui seront présents à son affiche :

Victor von Doom / Doctor Doom : Robert Downey Jr.

Sue Storm / The Invisible Woman : Vanessa Kirby

Johnny Storm / The Human Torch : Joseph Quinn

Ben Grimm / La Chose : Ebon Moss-Bachrach

Reed Richards / Mister Fantastic : Pedro Pascal

Agent Carter : Hayley Atwell

Docteur Strange : Benedict Cumberbatch

Thor : Chris Hemsworth

Steve Rogers : Chris Evans

Ant-Man : Paul Rudd

Shuri / Black Panther : Letitia Wright

Bucky Barnes / Soldat de l'Hiver : Sebastian Stan

Sam Wilson / Captain America : Anthony Mackie

John Walker : Wyatt Russell

Yelena Belova : Florence Pugh

Namor : Tenoch Huerta

Shang-Chi : Simu Liu

Le Fauve : Kelsey Grammer

Magneto : Ian McKellen

Sentry : Lewis Pullman

Joaquín Torres / Falcon : Danny Ramirez

Red Guardian : David Harbour

M'Baku : Winston Duke

Ghost : Hannah John-Kamen

Loki : Tom Hiddleston

Charles Xavier / Professor X : Patrick Stewart

Diablo : Alan Cumming

Mystique : Rebecca Romijn

Cyclope : James Marsden

Gambit : Channing Tatum

Cassie Lang : Kathryn Newton

Quand sort Avengers Doomsday au cinéma ?

Avengers Doomsday sort pour rappel sort le 16 décembre 2026 dans les salles de cinéma en France. Il sera disponible aux États-Unis le 18 décembre 2026. Puisqu'il s'agit de l'un des plus gros blockbusters de l'année pour la clôturer de façon explosive et dramatique, il restera certainement un moment à l'affiche. Vous avez donc le temps de vous faire un petit marathon avant de prendre votre ticket si vous le souhaitez.

Source : Disney Plus