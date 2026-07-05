Pour la jeunesse des années 2000, les derniers mois auront définitivement été placés sous le signe de la nostalgie. En particulier sur les ondes de Disney+. En effet, entre le retour inattendu d’anciennes séries comme Scrubs et Malcolm, l’épisode spécial des 20 ans d’Hannah Montana, ou même encore le retour des Sorciers de Waverly Place, de nombreux programmes emblématiques d’autrefois ont fait leur grand retour sur la plateforme de SVOD. Et les choses ne sont pas encore terminées, puisque Camp Rock 3 est maintenant le prochain sur la liste.

Camp Rock 3 s’offre un nouveau teaser pour son grand retour

Car oui, bien décidé à faire les choses à fond, Disney+ ramènera dès le 14 août prochain la comédie musicale ayant fait vibrer des millions d’adolescents entre 2008 et 2010, avec des films comme Camp Rock et Camp Rock 2 : Le Face à Face. Rappelons d’ailleurs, pour ceux qui l’ignorent encore, que ces derniers font notamment partie des programmes de Disney ayant permis de propulser des artistes comme Demi Lovato et les Jonas Brothers sous le feu des projecteurs, avant de leur donner une grande carrière.

Prévu pour le mois prochain, donc, Camp Rock 3 ramènera l’univers de la franchise sous la direction de Veronica Rodriguez, tandis que certains des personnages emblématiques des deux premiers films feront ici leur grand retour. Cela comprend notamment les frères Jonas, Joe, Nick et Kevin ; mais également Maria Canals-Barrera. À leurs côtés : une nouvelle génération de personnages incarnés par Sherry Cola, Liamani Segura et Malachi Barton. Malheureusement, Demi Lovato ne sera en revanche pas de la partie pour le retour du programme sur Disney+.

Quant à l’histoire de Camp Rock 3, elle mettra en scène le retour des Tour Pour Un à Camp Rock, tandis qu'ils choisiront la future star qui aura la chance d’assurer leur première partie lors de leur grande tournée de retrouvailles. « Les élèves donnent tout pour être choisis. Les tensions montent et les amitiés sont mises à rude épreuve, ce qui donne lieu à des alliances inattendues, des révélations et des histoires d’amour ». Et vous pouvez désormais avoir un nouvel aperçu de tout cela grâce au nouveau teaser, dévoilé cette semaine par Disney+.

Source : Disney+