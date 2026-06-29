A chaque nouvelle semaine, son lot de nouveautés sur l’ensemble des plateformes de streaming. La routine est parfois quelque peu cassée en fin de mois, les géants du secteur prenant plus de temps à mesure que l’année passe pour communiquer sur les sorties du mois à venir. Celles de Disney+ pour juillet 2026 sont encore floues, au-delà des nouveautés confirmées en amont par le ténor du divertissement américain. En attendant que la branche française communique l’ensemble des programmes à venir, voici toutes les sorties de la semaine confirmées pour Disney+.

Le film de la semaine sur la plateforme

Pour l’heure, la plateforme n’a ainsi confirmé qu’un seul film pour cette semaine. Place à l’icône préférée des petits comme des grands British : Paddington au Pérou. Dans cette troisième aventure sur grand écran, l’ours chéri de l’Angleterre poursuit ses aventures à travers le monde et et traverse cette fois le globe pour rendre visite à sa tante Lucy, désormais installée dans une maison de retraite pour des ours retraités au Pérou. L’occasion pour l’ours bien-aimé de partir dans un nouveau voyage inattendu et rempli de mystères au travers de la forêt amazonienne. Une comédie familiale à découvrir dès le 5 juillet sur Disney+. Rappelons cependant que d’autres films, encore non annoncés, devraient être déployés à la chaîne dès le début du mois, comme le veut la tradition.

5 juillet

Paddington au Pérou

La séries Disney+ de la semaine

Changement d’ambiance pour des héros encore plus iconiques que le petit ourson. Cette semaine marque en effet le retour de X-Men 97 sur la plateforme. Dans cette seconde saison, les mutants se retrouvent dispersés à travers le temps et doivent réunir les survivants dans leur ligne temporelle d’origine : les années 90. Séparés et fragilisés, les X-Men devront alors affronter Apocalypse, un mutant immortel à l’ambition démesurée, qui s’annonce comme leur ennemi le plus redoutable à ce jour. Véritable succès critique lors de son lancement en 2024, la série Disney+ s’était imposée comme un hommage vibrant et fidèle à l'œuvre des années 90, avec une maturité et une violence insoupçonnées. Rendez-vous le 1er juillet pour voir si l’essai sera définitivement transformé avec cette saison 2.

1er juillet