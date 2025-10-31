Disney+ va faire la joie de bien des spectateurs avec cette annonce qui se faisait attendre. Une série très populaire va bel et bien revenir sur vos écrans, c'est confirmé.

Un retour que beaucoup espéraient. Alors que le mois de novembre est sur le point de démarrer avec tout un tas de nouveautés sur les plateformes de SVOD, que ce soit HBO Max, Netflix ou encore Prime Video, Disney+ prend les devants sur l'avenir en renouvelant enfin une de ses dernières séries qui cartonnent. On sait déjà quand la nouvelle saison arrivera officiellement dans le catalogue.

Une série phénomène enfin renouvelée sur Disney+

Les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté de Disney+. Le public va avoir le plaisir de retrouver plusieurs de ses titres préférées. Après Only Murders in the Building, c'est au tour d'Adults produite par FX d'annoncer son renouvellement. La saison 1 ayant reçu un bel accueil au printemps dernier, elle aura bien droit à une suite et c'est le casting en personne qui a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux de la série.

Avec Adults, FX et Disney+ ont décidé de créer leur version “2020” des sitcoms à la Friends et How I Met Your Mother. En effet, la série réunit une bande de jeunes adultes new-yorkais qui évoluent dans leur quotidien, apprennent à se connaître, font face aux défis du monde du travail et tentent de vivre des relations amoureuses épanouies. Un cocktail qui a fait ses preuves par le passé et qui fonctionne encore aujourd'hui.

Ainsi, Adults reviendra en 2026 pour une saison 2 qui conviera à nouveau son casting phare. Owen Thiele (Anton), Lucy Freyer (Billie), Malik Elassal (Samir), Jack Innanen (Paul) et Amita Rao (Issa) retrouveront chacun leur personnage respectif. Attendez-vous également à de nouveaux invités, comme ce fut le cas dans les premiers épisodes avec des personnalités comme D'Arcy Carden, Ray Nicholson ou encore Julia Fox. D'ici-là, vous pouvez toujours découvrir ou redécouvrir la saison 1 en exclusivité sur Disney+.