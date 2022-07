Oui, c'est aussi difficile à croire que l'eau, ça mouille, mais Disney a confié un nouveau remake live-action d'un dessin animé à Dean Fleischer Camp.

Disney embauche Dean Fleischer Camp pour le film live Lilo & Stitch

Commandé en 2020 par Disney, le film live-action de Lilo & Stitch sera finalement réalisé par Dean Fleischer Camp. Le metteur en scène Marcel the Shell with Shoes On, un long-métrage qui mélange prises réelles et animation en stop motion, qui connaît un succès critique et commercial aux Etats-Unis. C'est ce qu'appris un des rédacteurs de Deadline, donc autant dire que même si ce n'est pas officiel, l'information est vraie vu le sérieux du site et de leurs sources.

Sorti en 2022, le dessin animé Lilo & Stitch raconte l'histoire d'une fillette de six ans, Lilo, qui fait la rencontre d'un extraterrestre tout mignon, Stitch, après que ce dernier se soit échoué sur Terre.

À l'autre bout de l'univers, un savant quelque peu dérangé a donné naissance à Stitch, la créature la plus intelligente et la plus destructrice qui ait jamais existé. Conscientes de son exceptionnel potentiel dévastateur, les autorités de sa planète s'apprêtent à l'arrêter, mais le petit monstre prend la poudre d'escampette à bord de son vaisseau spatial. Stitch échoue sur Terre, en plein Pacifique, sur l'île d'Hawaii. Le petit alien est bientôt recueilli par Lilo, une fillette de six ans.

À la production, on aura Jonathan Eirich (Aladdin 2019) et Dan Lin (La grande aventure Lego, Lego Batman le film). Chris Kekaniokalani Bright (Vaiana) discuterait avec Disney pour écrire le scénario et devrait par conséquent remplacer Mike Van Waes. À moins qu'il ne soit encore là dans l'ombre.

Enfin, Christophe Sander, le doubleur de Stitch, devrait reprendre son rôle plus de 20 ans après.