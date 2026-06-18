Cela fait quelques années maintenant que la Walt Disney Company essaie de renouveler sa recette. La formule des princesses et des contes de fée s'est peu à peu retirée pour laisser place à des aventures pensées plus actuelles. Cela a donné lieu à de grands succès, en témoigne des productions comme Coco et Zootopie, au point que le retour à un récit plus traditionnel avec Wish a été un flop monumental.

C'est pourquoi beaucoup attendent au tournant Disney à chaque nouvelle réalisation, d'autant plus après les décisions prises en internes sur la façon de développer les projets. Depuis que la Company multiplie les partenariats pour déployer les technologies d'IA générative dans toutes ses branches. Or, la méfiance semble déjà s'est instaurée au regard des réactions face à la bande-annonce de son nouveau film d'animation.

Un nouveau film d'animation Disney qui veut vous ensorceler...

Hexed, ou Billie à la croisée des mondes en français, sera le prochain film d'animation Disney à vous donner rendez-vous en salles. La Company a enfin dévoilé un premier trailer, qui promet une aventure fantastique aux côtés d'une adolescente normale qui se découvre dotée de pouvoirs magiques avant de tomber dans un monde où ses pouvoirs sont tout ce qu'il y a de plus ordinaire.

L'histoire de Billie à la croisée des mondes à tout du récit d'initiation par excellence. Entre Harry Potter, Wicked et Alice aux pays des merveilles, ce nouveau film d'animation Disney va faire de la sorcière l'héroïne de aventure plutôt que l'antagoniste. Du moins, dans une certaine limite. La jeune fille devra affronter bien des embuches en tentant d'accomplir son destin. Rendez-vous le 25 novembre 2026 au cinéma... à moins que vous n'ayez quelques doutes, comme ces internautes.

Mais le public est déjà suspicieux face à Billie à la croisée des mondes

Une part des réactions face au trailer de Billie à la croisée des mondes a dû faire un choc à Disney. Certains disent qu'il va falloir « trouver un nouveau style artistique parce qu'on dirait juste à des reels YouTube générés par une IA ». Et pour cause, l'animation 3D peine à se renouveler de manière générale, même en dehors des bureaux de Disney, en dehors d'une poignée de projets récents. Or, avec l'avènement de l'IA générative, il va être urgent de parvenir à faire preuve d'autant d'originalité qu'à l'ère de la 2D.

D'autres commentaires craignent, notamment sous le trailer de Billie à la croisée des mondes, que l'histoire soit trop vue et revue. D'autant plus que la série Harry Potter de HBO arrivera elle aussi à la fin de l'année, si bien que la comparaison sera sûrement inévitable. Par ailleurs, de nombreux fans pointent du doigt la ressemblance avec le dessin animé Luz à Osville (The Owl House), très appréciée du Disney Plus, dont la fin n'a pas pu être réalisée comme prévu à cause de la Company. Le public garde une rancœur compréhensible à ce propos et trouve osé de voir un nouveau classique d'animation reprendre une histoire similaire au premier abord.

Mais attention, il ne faudrait pas croire que tout le monde boudera le prochain Disney. En réalité, l'enthousiasme est est plus que palpable. « Déjà 30 secondes et déjà conquise » peut-on lire dans les commentaires YouTube, ou encore « il a l'air incroyable », « j'irai le voir », « je sens que je vais adorer »... Cependant, les critiques montrent que la Company doit redoubler d'effort si elle veut continuer à satisfaire un public qui se soucie de plus en plus de la manière dont son réalisées les œuvres qu'on lui propose.