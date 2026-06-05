Qui aurait cru, 25 ans plus tard, que ce film d'animation Disney reviendrait sur le devant de la scène ? Tout comme La Planète au trésor sorti un an après, les réseaux sociaux ont permis de redorer doucement l'aura de cette production qui n'a pas eu un succès suffisant à l'époque pour la compagnie aux grandes oreilles. Pour autant, cette dernière a décidé de lui offrir une suite pour son anniversaire, et ce, d'une façon surprenante.

La suite inattendue pour les 25 ans de ce Disney

Hier marquait les 25 ans de la sortie d'Atlantide, L'Empire perdu (Atlantis, The Lost Empire) dans les salles obscures états-uniennes. En France, nous avions attendu le mois de novembre 2001 pour le voir au cinéma – une séance que la moi de 5 ans n'a pas oubliée. À la grande époque de sa renaissance, Disney nous plongeait alors dans une aventure moderne à la rencontre du fameux mythe grec.

À l'époque, Atlantide n'avait pas rencontré un succès suffisant pour exploiter l'histoire au-delà. Mais, pour les 25 ans du film, Disney a décidé de rattraper le coup. Une suite vient d'être annoncée par surprise ! Celle-ci ne prendra pas la forme d'un film ou d'une série, mais d'une bande-dessinée. Le premier tome, Atlantis The Lost Empire Vol. 1 — The Curse of Kurok, scénarisé par Matthew K. Manning et illustré par Christian Colbert, sortira au mois d'octobre 2026 aux États-Unis. Il faudra patienter encore un peu pour une date française.

© Papercutz / Walt Disney.

Des surprises pour les fans d'Atlantide, L'Empire perdu

Bien conscient qu'il y a une fanbase solide d'Atlantide, Disney investit pour les collectionneurs. Le film apparaît par exemple au roster des cartes Lorcana. Mais pour ses 25 ans, la Company a décidé de faire des surprises plus concrètes. Par exemple, les visiteurs du parc à Hollywood Studios verront l'œuvre représentée dans The Magic of Disney Animation après sa ré-ouverture cet été. Plus encore, une vestes décorée avec l'affiche de L'Empire perdu dans le dos vient de sortir sur la boutique officielle.