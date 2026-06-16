Son générique résonne encore dans la tête de tous les enfants qui ont grandi dans les années 2000. Ce dessin animé français va officiellement faire son retour pour une saison 5.

Les programmes jeunesse se sont quelque peu amenuisés ces dernières années, si bien qu'en dehors des chaînes spécialisées et de quelques plages horaires dans la semaine, c'en est fin des grands rendez-vous devant l'écran à la sortie de l'école pour regarder notre dessin animé préféré. Foot2Rue, Détective Conan, Code Lyoko... on ne compte plus les sériées qui ont marqué notre enfance à nous, millennials et représentants de la Gen Z. C'est donc avec nostalgie et bonheur qu'on accueille le retour de l'un des titres cités pour une toute nouvelle saison.

Ce dessin animé français au générique culte va avoir une saison 5

Si, comme nous, vous aussi vous vous rappelez qu'« il existe un monde virtuel et différent, où chaque seconde fait de nous des combattants » afin de « sauver notre existence pour refaire un monde sans danger », alors on parie que vous ne vous attendiez pas à cette annonce. 19 ans après la diffusion du dernier épisode, Code Lyoko va bel et bien faire son grand retour.

Le dessin animé français phare des années 2000 avait captivé sur quatre saisons les enfants de la génération Y et Z avec les aventures de quatre ados de la région parisienne faisant irruption dans un monde parallèle virtuel (sorte d'isekai à la français si vous voulez) pour lutter contre les forces du mal de XANA. Mais, en 2007, Code Lyoko tirait sa révérence, ne laissant place à une sorte suite libre en prises de vue réelle qui n'a pas franchement convaincu le public premier.

Mais les fans peuvent se réjouir. La directrice de l'écriture, Sophie Decroisette, et le réalisateur, Jérôme Mouscadet, ont fait une grande annonce à l'occasion d'une interview pour l'émission Kawaï Campus Club, de la radio étudiante d'Orléans. Le binôme travaille officiellement sur la saison 5 de Code Lyoko. Après un long moment à résoudre les questions de droits et de financement, le dessin animé serait prêt à confirmer son retour sous peu. Une annonce concrète devrait même arriver avant la rentrée 2026.

Pour le moment, les détails sur le retour de Code Lyoko sont évidemment flous. L'appellation « saison 5 » n'est d'ailleurs pas certaine. Mais Decroisette précise déjà que certaines réflexions engagées dans la série originelle seraient de retour, notamment tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Un choix plus que pertinent à notre ère. Avant d'en apprendre davantage, vous pouvez déjà vous remettre dans le bain en retrouvant les épisodes du dessin animé culte sur la chaîne YouTube officielle du dessin animé (gratuitement), sur TF1+ et, bien sûr, sur ADN.