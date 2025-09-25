Demon Slayer compte désormais parmi les poids lourds de l'animation japonaise. La preuve avec des chiffres pharamineux et une nouvelle qui ne laisse aucun doute sur l'intérêt de la saga.

Il est devenu grand. Pourtant, Demon Slayer (Kimetsu no yaiba) a mis du temps à se faire une place à l'international. En France, le manga est passé quelque peu inaperçu à ses débuts. D'abord publié sous le titre « Les Rôdeurs de la nuit », c'est finalement à sa nouvelle publication sous le nom que nous lui connaissons à présent que le succès a commencé, rapidement soutenu par l'anime signé ufotable. Mais qui aurait prédit qu'il atteigne de tels sommets aujourd'hui ?

Demon Slayer écrase tout sur son passage

Le manga de Koyoharu Gotōge joue sa conclusion sur grand écran. Les équipes de production de l'anime ont annoncé un final qui se déclinera en trois films. Le premier volet de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie est sorti pas plus tard que la semaine dernière et l'accueil qui lui a été réservé a de quoi faire des envieux, battant même le film Pokemon !

Rien qu'en France, le premier acte de la trilogie finale de Demon Slayer a rassemblé 925 millions de spectateurs en seulement 5 jours. Cela en fait tout simplement le troisième meilleur lancement de 2025 chez nous, juste après Lilo & Stitch et le dernier Conjuring. Au Japon, il est devenu le film d'animation le plus vu en salles, coiffant au poteau de tout premier film de la licence, Le Train de l'infini. Plus que cela, c'est à ce jour le film d'animation japonais le plus rentable à travers le monde, ayant rapporté 556 millions de dollars au box-office en une semaine. Un record historique !

Un succès qui inspire déjà Netflix

Dans la foulée de ce succès, certains internautes se sont empressés de penser aux plateformes de SVOD. Il est de plus en plus courant qu'elles se jettent sur les titres qui pourraient leur rapporter gros, à l'instar de Demon Slayer donc. Certains ont évidemment pensé à Netflix et ses nombreuses adaptations de jeux et de manga.

Après Death Note, One Piece, Cowboy Bebop ou encore Yu Yu Hakusho, il serait bien possible que Netflix s'attaque au monument Demon Slayer. C'est en tout cas ce que révèle Daniel Richtman, alias DanielRPK. L'insider, spécialisé dans l'actu des plateaux de cinéma, a révélé que la plateforme de SVOD détiendrait les droits pour une adaptation en live-action. Il ne précise pas si le projet est déjà lancé, ni s'il s'agirait d'un film ou d'une série, mais il semblerait bien que les pourfendeurs doivent se préparer à une nouvelle itération de leurs aventures.