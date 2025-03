Vous pensiez que l'annonce du tout nouveau jeu Demon Slayer serait la seule actualité concernant le manga de Koyoharu Gotōge cette semaine ? Eh bien non ! Tanjiro, Nezuko et les pourfendeurs de démon ont une grande annonce à faire pour les fans français. Après le Japon, on sait enfin quand vous pourrez les retrouver sur grand écran. Sortez votre agenda !

Demon Slayer vous donne rendez-vous en France

Les fans de Demon Slayer ont dit au revoir au manga depuis 5 ans déjà. Mais, heureusement, ils peuvent encore profiter de l'anime ! Les aventures de Tanjiro ont encore du lourd en réserve. L'an dernier, la saison 4 sortait enfin pour relater l'arc de L'Entraînement des Piliers. Maintenant, il est temps de passer à une conclusion qui s'annonce d'ores et déjà épique.

L'arc final de Demon Slayer prendra une dimension plus ambitieuse que les précédents à l'écran. De fait, le studio ufotable travaille non pas sur une adaptation télévisée, mais cinématographique ! Ainsi, vous vivrez l'ultime bataille des pourfendeurs au cinéma, et pas qu'une fois. De fait, ce n'est pas un, ni deux, mais trois films qui sont prévus. Le premier doit même sortir cette année et la date vient enfin de tomber pour la France.

La dernière ligne droite pour Demon Slayer débutera par le film La Forteresse infinie. Tanjiro et l'armée des pourfendeurs débarqueront officiellement le 17 septembre 2025 dans les cinémas français pour la première partie de cette trilogie finale. Notez qu'elle sera projetée en japonais sous-titré français, mais aussi en français.

Le cinéma parisien le Grand Rex a déjà confirmé qu'il diffuserait chacun des trois films, mais ce ne sera évidemment pas le seul à vous faire ce plaisir. Les salles n'ont pas encore annoncé leur programmation, mais cela devrait prochainement évoluer. Si vous n'avez pas encore vu la série, il n'est pas trop tard. L'intégral de la série est déjà disponible sur Crunchyroll.