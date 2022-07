Les adaptations de mangas et autres anime en live-action n’en finissent plus. Alors que Netflix va remettre le couvert avec Death Note, le géant de la SVOD va s’attaquer à un autre monument du genre : Yu Yu Hakusho. Voici un premier aperçu du casting.

Le casting de la série Yu Yu Hakusho de Netflix dévoilé

Après One Piece, Alice in Borderland ou encore Cowboy Bebop, Netflix va s’attaquer à un autre manga culte : Yu Yu Hakusho. Son nom ne dit peut-être rien aux plus jeunes d’entre vous, mais l'œuvre de Yoshihiro Togashi (HunterxHunter) a marqué de nombreux fans à son époque et a été l’une des pierres angulaires du shōnen tel qu’on le connaît aujourd’hui. Pour le faire découvrir à un nouveau public, Netflix Japon va prochainement remettre le manga au goût du jour avec une série en live-action.

Le pionnier du streaming a d’ailleurs révélé une partie du casting et leur design dans son adaptation. Le personnage principal, Yusuke Urameshi sera joué par Takumi Kitamura, coutumier des adaptations du genre avec Tokyo Revengers. Kuruma, le démon renard ultra populaire sera incarné par Jun Shison (Bubble, Ressha Sentai ToQger), tandis que Hiei, l’un des premiers ennemis sera interprété par Kanata Hongo (Kingdom, Gantz, film l’Attaque des Titans). Shuhei Uesugi (River’s Edge) campera quant à quant à lui le rôle de Kazuma Kuwabara. La série Yu Yu Hakusho par Netflix n'est pas attendue avant décembre 2023. Il y encore de la marge avant qu'on puisse découvrir tout ce beau monde en action.