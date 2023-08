Disney préparerait le grand retour d'un film culte de son catalogue, mais ça met déjà en colère une partie du public, qui s'agace de cette tendance qui prend de plus en plus d'ampleur.

Disney ne manque clairement pas de films emblématique dans son catalogue et on le constate en passant seulement quelques secondes sur la plateforme Disney+. D'ailleurs, le service de SVOD accueille plusieurs versions remastérisées d'œuvres cultes cet été. Le 25 août prochain, une version restaurée de Cendrillon en 4K débarquera sur Disney+. En plus du grand retour de ce classique, le public aura certainement un autre film marquant à redécouvrir prochainement, mais son accueil devrait être bien plus mitigé.

Bientôt un autre film Disney en live action

Selon la chaîne YouTube TheDisInsider, un remake en live-action de Raiponce, film iconique de Disney, serait actuellement en préparation. Il convient tout de même de prendre cette déclaration avec des pincettes étant donné qu'il s'agit de la première et de la seule source à évoquer le projet. Rappelons que le long-métrage raconte l'histoire de la princesse éponyme à la chevelure immense piégée dans une étrange tour par la sorcière Mère Gothel. Elle fera la rencontre de Flynn Rider et ils se lanceront tous les deux dans une grande aventure particulièrement touchante et comique, notamment grâce à Maximus.

Sur les réseaux sociaux, cette rumeur d'une adaptation en live-action de Raiponce est mal accueillie. Les fans reprochent à Disney de multiplier les remastérisations et les remakes d'œuvres existantes au lieu de produire de nouveaux films. « Tous les films ne nécessitent pas une adaptation live-action », « Disney n'a officiellement plus de nouvelles idées », « un autre film à ruiner pour Disney », peut-on lire sur X.

En effet, Raiponce ne sera pas le premier film adapté en live-action. Ce fut déjà le cas de Maléfique, Mulan, La Belle et la Bête et prochainement de Vaiana et surtout de Bambi. Bien sûr, une partie du public se réjouit de voir Raiponce revenir en live-action, mais le film est tellement apprécié que Disney a déjà beaucoup de pression sur les épaules pour livrer un produit de qualité, si tant est que cette rumeur soit vraie. Il faudra attendre une confirmation officielle de la part de l'entreprise américaine.