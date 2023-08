Marvel a toujours une tonne de projets en route et au milieu des annonces et rumeurs certaines déçoivent plus que d'autres. Comme ici avec un casting pourtant très attendu.

Sur le podium des films Marvel qui sont particulièrement attendus on retrouve un certain Les 4 Fantastiques. Il faut dire que depuis le long métrage de 2015 qui ne fait pas partie du MCU, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent sur les 4 super-héros. Depuis lors, nous avons eu le droit à de folles rumeurs. En janvier dernier nous pouvions par exemple apprendre grâce aux indiscrétions du média The Direct que Adam Driver était en tête pour jouer le rôle de Reed Richards. Sauf que...

Le jedi ferme la porte à Marvel

Si Adam Driver était en tête de liste pour incarner Reed Richards alias Mr Fantastique ca ne devrait finalement pas être le cas. L'information provient cette fois du podcast YouTube THE HOT MIC comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous :

Adam Driver ne serait pas intéressé par le rôle de Reed Richards dans #FantasticFour et l'aurait refusé très tôt "Il ne pouvait pas s'identifier au personnage"

Rien n'est encore perdu puisque au sein du podcast on peut apprendre que Marvel pourrait réessayer une nouvelle fois après l'écriture d'un nouveau scénario après la fin de la grève des scénaristes. On se doute qu'après avoir joué dans plusieurs Star Wars et pour avoir eu une carrière assez exemplaire depuis lors, l'acteur doit soigneusement choisir ses rôles. Notons que l'information en elle même provient de Jeff Sneider, un journaliste qui est assez fiable dans le domaine.

Les 4 Fantastiques, à quand un film ?

D'après Kevin Feige, la tête pensante derrière l’univers cinématographique Marvel, les 4 Fantastiques serviront de pilier pour le futur du MCU au cinéma. Pour mémoire le film devrait lancer la phase 6 du MCU le 8 novembre 2024, si d'ici là la grève des scénaristes et des acteurs n'a pas chamboulé totalement le programme sur plusieurs années. Pour rappel les 4 Fantastiques sont un groupe de super-héros de bande dessinée créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby. Le groupe est composé de :