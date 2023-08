Deadpool 3 est un film Marvel qui suscite beaucoup d'intérêt et dans ce contexte les informations et diverses rumeurs sont examinées à la loupe. Que peut t-on apprendre de neuf ?

Deadpool 3 cristallise bien des passions et si le tournage est actuellement en pause à cause de la grève des scénaristes et des acteurs, le futur long métrage de Marvel distille encore des informations au compte goutte. Cette fois, cela concerne tout simplement le casting et l'antagoniste principal du film dont on apprend les détails grâce à un leak du compte CanWeGetSomeToast. Pour expliquer les choses simplement, il s'agit d'un compte de fan qui se spécialise dans les informations sur le MCU. Ça reste évidemment toujours à prendre avec des pincettes même si la rumeur est très intéressante.

Deadpool 3 et son antagoniste principal

Ainsi d'après CanWeGetSomeToast l'actrice Emma Corrin serait l'interprète de Cassandra Nova. Certains connaissent surement l'actrice pour interpréter Diana Spencer, princesse de Galles dans la série The Crown. La jeune femme sera également à l'affiche du remake de Nosferatu de Robert Eggers. Qui est donc cette mystérieuse Cassandra Nova ? Si elle n'est pas bien connue du grand public, c'est pourtant une protagoniste très appréciée de l'univers Marvel qui devrait avoir une belle place dans Deadpool 3.

Dans les comics, Cassandra Nova est une entité psychique malveillante et extrêmement puissante. Elle est la jumelle maléfique de Charles Xavier, fondateur des X-Men. En fait l'histoire de Cassandra Nova est liée à l'enfance de Charles Xavier. Lorsqu'ils étaient encore dans l'utérus de leur mère, Cassandra a tenté de tuer Charles, mais ce dernier a réussi à la stopper. Cela a eu pour conséquence de confiner Cassandra dans une forme astrale. Tout un programme... Des années plus tard, Cassandra Nova réapparaît et devient l'antagoniste principal de l'arc narratif E Is for Extinction de la série New X-Men. Elle y orchestre une attaque contre l'école pour mutants et lance un génocide contre eux. Elle manipule également Jean Grey pour faire fonctionner son plan. Bref, c'est un super-vilain très dangereux. Attendons maintenant de voir quelle place elle aura dans Deadpool 3 et quel lien sera fait avec le retour de Wolverine. Coté pouvoirs, elle se rapproche de Xavier mais dans une version encore plus violente en ce sens où elle peut notamment projeter sa forme astrale.

Un film du MCU qui promet du lourd

Deadpool 3 fait de belles promesses. Déjà, ça sera l'opportunité de retrouver le Wolverine de Hugh Jackman que l'on a aimé pendant des années au cinéma. Mais ça sera aussi l'occasion de retrouver d'autres personnages culte de l'univers comme Elektra et son interprète principale Jennifer Garner. Enfin, d'après une rumeur insistante, l'acteur Channing Tatum pourrait être présent dans Deadpool 3 pour jouer le rôle de Gambit via un caméo. En fait ce nouveau film Deadpool devrait être un projet de choix pour faire une multitude de clins d'oeils aux films X-Men des années 90 et du début des années 2000. Reste maintenant à savoir s'il s'agira uniquement de fan service ou de véritables éléments scénaristiques à part entière. Quoi qu'il en soit, l'attente est très grande et Disney est attendu au tournant.