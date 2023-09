La grosse grève chez les acteurs et les scénaristes à Hollywood fait toujours rage. En conséquence, de nombreux films, même au sein des grosses productions, sont en pause. On a pu vous en parler longuement ici sur Gameblog, cela concerne aussi bien Stranger Things chez Netflix que de gros projets Marvel chez Disney comme Deadpool 3. Malgré tout, il faut bien communiquer d'une manière ou d'une autre, et dans ce contexte, Shawn Levy, réalisateur, a fait une série d'annonces tonitruantes. Histoire de faire monter la pression d'un cran.

Deadpool 3 promet de belles choses

Deadpool 3 a de sérieux arguments en sa faveur. Car outre être la suite d'un long métrage très apprécié, le projet signe le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Et vu l'amour des fans pour l'acteur et le personnage, il y a de quoi être comblé. Pour insister sur la qualité du film, son réalisateur Shawn Levy a voulu en dire un peu via le média Deadline dans lequel il a donné une interview. Les spectateurs le savent, Deadpool c'est un déchaînement de violence et à ce niveau, nous devrions être servis :

Deadpool 3 est brut, audacieux, très classé R, nous avons fait de grands efforts pour ne pas tourner de grosses scènes sonores avec des environnements numériques

Double ration de bonnes nouvelles puisqu'en plus de la promesse d'un projet audacieux, on peut apprendre que le film n'utilisera pas une surabondance de fonds verts. Un très bon point quand on sait à quel point cette technique numérique est largement utilisée dans les Marvel depuis de nombreuses années. À tel point que l'on a presque l'impression que plus rien n'est tourné dans des décors réels. C'est particulièrement flagrant dans les dernières productions comme Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui était une véritable surenchère.

Quid du tournage ?

Dans le même temps, le réalisateur réitère son envie de faire quelque chose d'assez violent et "extrême" comme avec les deux premiers épisodes. De quoi rassurer les spectateurs qui avaient beaucoup d'appréhension à propos d'un Deadpool 3 sous la houlette de Disney. On peut donc (pour le moment) mettre de côté la peur d'un film lisse et sans saveur. C'est une très belle nouvelle et ça pourrait peut-être même sauver Marvel de la catastrophe des derniers films. L'amour pour le personnage est si grand qu'il pourrait y avoir un gros regain d'intérêt pour l'univers au cinéma. Ça pourrait même donner une nouvelle impulsion à Disney et apporter de nouvelles idées.

Un beau costume pour nos héros.

Toujours dans la même interview, Shawn Levy en dit plus sur l'état du tournage de Deadpool 3 avec toute la problématique des grèves. Selon lui, la moitié du projet était filmée avant l'apparition des revendications sociales. Il reste encore pas mal de travail. Tout dépendra si vous voyez votre verre à moitié vide ou plutôt à moitié plein. Enfin, et cette fois il est question de nostalgie avec une prise de parole sur Wolverine.

D'après Levy, il pourrait s'agir de l'ultime et dernière apparition de Hugh Jackman dans le rôle de Logan. Pour cette raison, il avait à cœur de le représenter dans son costume jaune et bleu traditionnel. Toute l'équipe voulait s'assurer que cet "adieu" au super-héros griffu soit fait dans les règles. Reste à voir la qualité du film lors de sa sortie en salle. Mais tout ceci donne très envie.