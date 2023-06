Cela fait un certain temps que l'on est habitué à des crossovers avec Predator, film culte des années 80 qui met en scène Arnold Schwarzenegger détruisant la forêt tropicale à grand coup de M16A1 pour débusquer un terrible extraterrestre. Nous avons bien entendu eu le droit à un crossover Alien vs Predator, mais également Alien vs Predator vs Terminator ou encore Batman vs Predator. Mais cette fois c'est un superhéros Marvel qui a le droit à cet honneur avec Predator vs Wolverine, le tout en Comics.

"T'as pas une gueule de porte bonheur" feat Marvel

Ainsi dans un Comics en édition limitée qui débarquera cet automne, le plus connu des X-Men, Wolverine, affrontera un Predator dans un combat à mort. Il s'agit d'une série de quatre numéros avec à sa tête l'auteur Benjamin Percy et toute une gamme d'artistes qui comprend Greg Land, Andrea Di Vito, Ken Lashley et Kei Zama. Vous pouvez découvrir la couverture du numéro 1 de l'artiste Marco Checchetto ci-dessous :

Cette nouvelle série se déroule au cours de plusieurs décennies de la longue vie de Wolverine. À chaque nouvelle rencontre, les deux combattants deviennent plus aguerris et meurtriers. Le Comics explorera donc les périodes clés de la vie de Logan, y compris ses jours en tant que sujet de test pour le programme Weapon X dans lequel on greffe de l'adamantium au personnage. Forcément on a hâte d'en savoir plus car si Wolverine est une vraie machine de guerre surpuissante, il ne faut pas oublier qu'un Predator n'est pas en reste. C'est bien simple un Yautja (nom de la race extraterrestre des Predators) est une créature qui chasse et tue depuis son enfance et il est en plus de ça doté d'une technologie bien supérieure à celle de la Terre. Tout dépendra aussi évidemment de la classe du Predator car les Yautja fonctionnent via un système de caste et si il s'agit d'un Combattant ou d'un Ancien, la difficulté pour le tuer va du simple au double.

Wolverine, un ennemi surpuissant

De l'autre coté, Wolverine est un adversaire très coriace. Si il n'use pas d'un armement et d'un équipement très sophistiqué comme le Predator il possède un avantage de taille : une quasi invincibilité Made in Marvel grâce à son système de régénération. L'auteur Percy déclare :