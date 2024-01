Après de nombreux soucis, le MCU, et plus généralement Marvel, ne sont pas au bout de leurs peines. Un nouveau coup dur vient de frapper un projet pourtant très attendu.

Que ce soit un film d'auteur ou une grosse production multimillionnaire, la distribution joue un rôle crucial dans le succès d'une œuvre cinématographique. C'est sans doute pourquoi Marvel avait fait un beau pari pour son très attendu projet de super-héros Thunderbolts. Malheureusement, à Hollywood, rien ne se déroule comme prévu, et c'est un revers majeur pour le géant américain.

Cette star fait ses adieux à Marvel

Comme le rapporte le média réputé Deadline, l'actrice Ayo Edebiri quitte le projet du film Thunderbolts et sera remplacée par la tout aussi talentueuse Geraldine Viswanathan. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Ayo Edebiri est une actrice, comédienne, scénariste et productrice américaine reconnue pour sa polyvalence dans l'industrie du divertissement. Elle est célèbre pour son rôle de Sydney Adamu dans la série The Bear, diffusée depuis 2022. De plus, elle a prêté sa voix à Missy Foreman-Greenwald dans Big Mouth depuis 2020 et a joué dans des séries telles que Dickinson, The Premise et Abbott Elementary.

En outre, elle a écrit pour des émissions telles que What We Do in the Shadows et The Eric Andre Show. Elle a notamment été nominée aux Gotham Independent Film Awards et aux Screen Actors Guild Awards pour sa performance dans The Bear. Très récemment, elle a même remporté le Golden Globe Award de la meilleure actrice dans une série TV pour la même œuvre...

Enfin, la jeune femme est particulièrement appréciée pour son sens de l'humour. Marvel doit donc se passer d'une artiste de talent. De son côté, Geraldine Viswanathan est célèbre pour son rôle principal dans le film Contrôle parental, où elle partageait l'écran avec nul autre que John Cena, un acteur qui excelle autant dans les répliques que dans les prises de lutte. La raison de ce remplacement semble être liée à un problème d'agenda, sans aucune polémique apparente. Qui sait, peut-être aurons-nous la chance de revoir Ayo Edebiri dans un futur projet Marvel ?

Ayo Edebiri lors des Golden Globes. @Amy Sussman//Getty Images

Thunderbolts : un gros film à venir

Le film Thunderbolts est une nouvelle addition à l'Univers Cinématographique Marvel, qui suscite beaucoup d'intérêt. Ce film introduira l'équipe des Thunderbolts, connue dans les comics Marvel pour être un groupe hétéroclite composé d'anti-héros et de super-vilains repentis. Ces personnages collaborent pour mener à bien des missions, souvent sous la houlette ou avec l'approbation du gouvernement. Bien que le concept partage certaines similitudes avec l'Escadron Suicide de l'univers DC Comics, les deux univers présentent des tonalités et des narrations distinctes. Ce qui est certain c'est que Marvel mise beaucoup dessus, avec la présence notable d'un certain Harrison Ford.

Ce n'est pas la première fois qu'un acteur quitte le projet, puisque Steven Yeun (connu pour The Walking Dead et Nope) qui devait incarner Sentry n'en fait également plus partie.