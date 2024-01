C’est l’anti-héros le plus apprécié de l’univers Marvel, Deadpool reviendra prochainement avec un troisième opus ô combien attendu par les fans de la première heure, et pas que. Après deux films particulièrement réussis et jusqu’au-boutistes, Deadpool 3 marquera, non sans une certaine crainte, l’entrée de la licence dans le MCU. Pourquoi on craint que l’œuvre soit déviée de sa trajectoire initiale ? Et bien parce que désormais, le film va devoir tisser des liens avec un univers posé aux règles relativement strictes, le cahier des charges ne va clairement pas être le même quoi qu’on nous dise.

Deadpool 3, grand sauveur du MCU ?

Mais le fait est que Deadpool 3 nous fait de belles promesses sur le papier. Des surprises sont attendues et surtout, on va enfin avoir le droit au couple Pool / Wolverine, son âme sœur que le héros n’a cessé de tailler durant les deux premiers épisodes. Dans les costumes, on retrouvera bien sûr Ryan Reynolds et Hugh Jackman qui, pour le trip, a renfilé ses bottes et ressorti les griffes en adamantium alors qu’il s’était juré partir en retraite loin du mutant.

Les mutants justement, sont l’ultime raison de cette hype qui prend tous les fans du MCU aux tripes. Tout le monde espère que les X-Men seront de retour et que les mutants auront une place officielle au sein de l'univers ciné Marvel qui a débuté il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Ce n’est pas encore totalement gagné, mais on a de très très gros indices un peu partout dans les dernières productions (sans spoiler). On croise donc les doigts.

Enfin, Deadpool 3 aura la lourde tâche de redresser la barre de cette nouvelle phase du MCU qui part totalement en sucette. Films retardés, casting qui prend la fuite, changement du grand méchant et multiplication des échecs au cinéma… c’est la cata et il est grand temps que la tendance change.

Une excellente nouvelle qui donne le sourire et va rassurer tout le monde !

Deadpool 3 a donc énormément de responsabilités, qu’il le veuille ou non, mais l’anti-héros semble n’en avoir pas grand-chose à faire. Il va super bien, rigole bien sur les réseaux sociaux et vient d’annoncer la fin du tournage. Le film est dans la boîte, de quoi rassurer tous les fans du MCU qui craignaient que ca finisse par repartir en vrille. Mais non, tout est bon et on retrouvera bel et bien Deadpool 3 au cinéma le 24 juillet prochain en France (le 26 aux US).

Pour l'occasion, Ryan Reynolds s’est fendu d’un petit message sur Instagram, affirmant avoir pleuré, saigné et sué pour ce nouveau film qui lui tenait particulièrement à cœur. Hugh Jackman quant à lui a remercié (sur Insta également) ses meilleurs amis, Ryan Reynolds et Shawn Levy pour lui avoir permis de renfiler le costume. Vivement la suite ! Nous, on attend maintenant plus qu’une chose maintenant : une bande-annonce ! Et cette dernière devrait arriver dans les prochains mois pour le coup.