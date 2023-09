Deadpool 3 était en tournage depuis plusieurs semaines quand, en juillet 2023, la production a été suspendue. La raison ? Les acteurs d'Hollywood qui se sont joints à la grève des scénaristes d'Hollywood. Dès lors, les personnalités syndiqués avaient pour interdiction de travailler, et de parcourir le globe pour promouvoir leurs projets. Ce qui a d'ailleurs conduit à des retards en attendant un retour à la normale. Et c'est presque le cas, ce qui est plutôt bon signe pour le film qui fera revenir Hugh Jackman en Wolverine.

Quand sort Deadpool 3 au cinéma en France ?

À quand les prochains films Marvel au cinéma ? Logiquement, The Marvels est maintenu pour une sortie française le 8 novembre 2023. Ce qui n'enchante guère sa réalisatrice, Nia DaCosta, qui a peur de se retrouver à faire la promotion toute seule, sans Brie Larson. Pour elle, ça n'aurait vraiment pas de sens dans la mesure où les fans se déplaceraient pour l'actrice en priorité. « J'espère que je n'aurais pas à faire la promotion toute seule. Personne ne viendra pour me voir. Ils vont tous se dire "Où est Brie Larson" ? » (via CBR).

Après The Marvels, ça pourrait être au tour de Deadpool 3 dès le 3 mai 2024. De tous les nouveaux longs-métrages du MCU, c'est celui qui semble le plus maitrisé puisqu'il avait même avancé sa date de sortie. Mais voilà, il reste encore des choses à filmer et la grève des acteurs n'est pas levée. Cependant, selon l'avocate Elsa Ramo, qui représente notamment les sociétés Imagine Entertainment et Skydance, le film Marvel sera prioritaire.

« La priorité semble donner aux projets qui étaient quasiment prêts, mais qui ont été interrompus en raison de la grève. Ils doivent trouver un moyen de terminer ce qui a été commencé » (via Variety). Et Deadpool 3 est dans cette catégorie. Il ne resterait en effet que quelques jours de tournage à cet épisode. Toutefois, une information étrange à interpeller les fans : cet opus a disparu du calendrier Disney. Une simple erreur ou est-ce que les prises restantes vont demander plus de temps ? La firme aux grandes oreilles n'a pas réagi à cela.

Un film qui refuse d'être moche

Deadpool 3 marquera le retour de Hugh Jackman en Wolverine, de Jennifer Garner en Elektra, et Ryan Reynolds aurait même teasé Kidpool. Selon une rumeur, l'actrice Emma Corin, vue dans la série The Crown, pourrait incarner Cassandra Nova et être l'un des antagonistes principaux du troisième film. Mais tant qu'il n'y a pas de confirmation ou une source béton, prudence. Le réalisateur Shawn Levy a quant à lui pris la parole officiellement pour rassurer les spectateurs. Ca ne devrait pas être une bouillie numérique comme certains longs-métrages Marvel de ces dernières années, qui avaient été détruits à ce niveau par les fans.

Le metteur en scène a tourné « à l'ancienne » si l'on peut dire, avec des décors naturels. Bon, il devrait y avoir forcément du numérique, mais peut-être pas à outrance. « Je ne voulais pas d'un autre film Marvel tourné sur un plateau avec fond vert et des extensions de décors numériques » a t-il déclaré à Total Film Magazine.

Si Deadpool 3 semble être bien en haut de la pile des tournages à reprendre, il faut impérativement qu'un accord soit trouvé entre l'alliance des producteurs et la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, comme ce fut le cas pour les scénaristes. Une nouvelle rencontre est déjà établie, il n'y a plus qu'à comme on dit. Si les deux parties s'entendent, la production devrait repartir très, très vite, mais les prises de vues ne devraient pas être précipitées pour autant. Vu certaines critiques, il vaut mieux que Levy et ses équipes prennent le temps nécessaire.