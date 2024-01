Les productions DC sont largement critiquables - tout comme Marvel évidemment - et elles n'ont souvent pas été tendre avec la Suicide Squad. Tout le monde a encore en tête la version de 2016, réalisée par David Ayer, qui a été un échec. Heureusement, cinq ans plus tard, James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) a su corriger le tir. Malgré un premier film raté, un personnage a toujours réussi à se hisser au-dessus de la mêlée et à ne pas décevoir : Harley Quinn. Et ça, on le doit au talent de Margot Robbie qui a explosé avec Le Loup de Wall Street. Sa présence pouvait suffire à ne pas quitter la salle de Birds of Prey malgré tous les problèmes. Pourtant, on ne la reverra pas à court terme.

Margot Robbie en Harley Quinn, un retour possible ?

Harley Quinn sera bel et bien dans Joker : Folie à deux, mais Margot Robbie, non. L'actrice australienne s'effacera et laissera Lady Gaga incarner ce personnage absolument culte. Pour de bon ? La jeune femme a été interrogé sur le sujet et visiblement, son retour ne se fera peut-être jamais. « J'ai toujours voulu qu'Harley Quinn soit un personnage qui puisse être joué par d'autres actrices, comme tant d'autres personnages masculins emblématiques. Ca a toujours été le rêve pour elle. Harley est si amusante et peut aller dans tellement de directions différentes. Si vous la confiez à une autre actrice, vous vous demandez ce qu'elle va en faire. Les possibilités sont illimitées » (via Variety).

Le retour de Margot Robbie en Harley Quinn a l'air donc un peu compromis, car l'actrice semble avoir tourné la page. Une très mauvaise nouvelle pour certains internautes qui aimeraient déjà la revoir dans le rôle. Mais puisque rien n'est gravé dans le marbre, peut-être qu'elle reviendra comme par magie dans un autre contexte. The Suicide Squad 2 ? Lors de la promotion du film Babylon de Damien Chazelle (La La Land), elle a révélé vouloir un long-métrage live-action sur la relation amoureuse entre son personnage et Poison Ivy, sans pour autant émettre la volonté d'être au casting. « Je fais pression pour cela depuis des années. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai milité pour cela. C'est ce que je veux. […] Mais quand j'y pense, j'imagine toujours Poison Ivy dans les comics. Je n'imagine pas vraiment une actrice particulière dans ce rôle, mais ce serait vraiment bien ».

Lady Gaga va être « incroyable » dans Joker 2

Pour l'instant, Margot Robbie est donc tenue à l'écart d'Harley Quinn, mais comme on peut le lire, il n'y a aucune animosité et elle est heureuse que d'autres actrices puissent donner sa propre version. Un discours de bonne joueuse qu'elle avait déjà exprimé lorsqu'on lui a demandé son avis sur le choix de Lady Gaga. Selon elle, la chanteuse sera incroyable et il n'y a pas de doute là-dessus.

Cela me rend très heureuse [ndlr : voir Lady Gaga reprendre le rôle) parce que j'ai toujours voulu qu'Harley Quinn devienne un de ces personnages, comme MacBeth ou Batman, qui passe d'un grand acteur à un autre grand acteur. Et j'ai l'impression que cela concerne peu de personnages féminins. Il y a eu la reine Elizabeth 1 où je me suis dit « Wow Cate Blanchett l'a fait, maintenant je peux le faire », mais au-delà de ça. C'est un tel honneur d'avoir construit une base suffisamment solide pour que Harley puisse maintenant être un de ces personnages que d'autres acteurs peuvent jouer. Et je pense qu'elle va faire quelque chose d'incroyable. Via MTV.

En attendant la sortie en salles de Joker : Folie à deux, on retrouvera Harley Quinn dans le jeu Suicide Squad Kill the Justice League de Rocksteady Studios (Batman Arkham).