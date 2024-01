Après les déboires autour d'Avengers 5, on apprend qu'un autre film Marvel va devoir revoir ses plans au plus vite. Une bien mauvaise période pour le MCU.

Décidément, rien n'épargne le MCU en ce moment. The Marvels a bien confirmé son statut d'énorme flop en étant le plus gros échec de Marvel Studios. Le film a rapporté environ 205 millions, alors que son budget est estimé à 274 millions de dollars sans tous les frais annexes comme la promotion. Autant dire que le compte n'y est absolument pas. De son côté, Avengers 5 est toujours dans la tourmente et une solution n'a pas encore été trouvée pour remplacer l'acteur Jonathan Majors. Ça fait déjà beaucoup, mais un autre long-métrage se voit perturber aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois.

Marvel va ressortir les rames pour Thunderbolts

Le MCU redémarre une nouvelle année avec des mauvaises nouvelles. Thunderbolts, qui est considéré comme le Suicide Squad de Marvel, a été repoussé il y a quelques temps de cela. Normalement, ce film de la phase 5 sortira le 23 juillet 2025 en France, mais il vaut mieux être prudent. Certains longs-métrages n'ont pas encore de dates de sortie, et Thunderbolts a qui plus est un problème de taille. Steven Yeun (The Walking Dead, Nope...), qui aurait dû incarner Sentry, n'est plus au casting d'après les sources de The Hollywood Reporter.

Un revirement de Marvel ? Pas directement. Cet abandon de poste serait justifié par les retards accumulés suite à la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Étant donné que tous les projets ont été gelés, ça entraîne malheureusement des soucis dans les agendas des acteurs qui sont parfois obliger de se désengager ici et là. Ca n'a pas été confirmé, mais c'est une des pistes potentielles.

Pour rappel, le casting de Thunderbolts sera composé d'Harrison Ford (Thaddeus Ross), Florence Pugh (Black Widow), David Harbour (Red Guardian), Sebastian Stan (Le Soldat de de l'Hiver), Olga Kurylenko (Taskmaster), Wyat Russell (U.S Agent), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), Hannah John-Kamen (Ghost) ainsi qu'Ayo Edebiri. Désormais, Marvel doit compléter la distribution en dénichant un nouvel acteur pour Sentry après le départ de Steven Yeun.

Steven Yeun dans la série The Walking Dead. Crédits : Forbes.

Un méchant en moins pour Avengers 5 ?

Après la condamnation de Jonathan Majors, alias Kang dans le MCU, pour agression et harcèlement envers son ex-compagne, Marvel Studios s'est séparé de l'acteur. Dès lors, la maison des super-héros a deux options. La première, qui est « la plus simple », c'est de recaster le personnage. Selon une rumeur, Colman Domingo (Candyman 2021, Fear the Wakling Dead...) pourrait être un des prétendants. Il est plus âgé que Majors, mais Marvel jouerait peut-être sur les différentes variantes du vilain pour justifier ce petit détail.

La seconde option, c'est tout simplement de modifier le scénario des prochains Avengers pour évincer totalement Kang. D'après Jeff Sneider, qui est souvent très bien renseigné, ce serait la solution envisagée. Alors qui pour prendre la place de Kang ? Le nom du Docteur Doom circule et... Mads Mikkelsen aurait été apparemment contacté pour le rôle. Ca ne veut pas dire qu'il l'a obtenu, mais des discussions auraient eu lieu.