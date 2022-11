Outre le fait de licencier la moitié de son personnel, Twitter est en train de foncer droit dans le mur avec son tout nouveau système de certification. Vous savez, ce fameux badge bleu qui permettait auparavant de savoir si un utilisateur était officiel ou non. Désormais payante pour 8 euros par mois, la pastille bleue est désormais ouverte à tous et forcément des petits malins en profite.

La fête à neuneu sur Twitter

Pour le moment, il est impossible de distinguer un compte certifié officiel d'un compte certifié via un abonnement Twitter Bleu à 8 euros par mois d'un simple regard. On peut en apprendre plus uniquement en cliquant sur la pastille bleue en question, c'est alors que l'on peut noter deux types de compte :

Un compte certifié car celui ci est notable dans divers catégories ou un compte certifié à cause d'un abonnement à Twitter Blue. Sachant cela, c'est une véritable fête à neuneu qui se déroule sur le réseau social actuellement avec de nombreux comptes qui se font passer pour un compte officiel.

Je ne peux pas imaginer pourquoi tous les annonceurs se retirent de Twitter lmao.

Si certains utilisateurs comme le faux compte Nintendo America en profite juste pour faire passer un message humoristique, d'autres en revanche sont bien plus problématiques :

Ainsi et comme vous pouvez le voir, un utilisateur peut usurper l'identité de n'importe qui en quelques clics. Il faut donc redoubler de vigilance. Pour l'heure il est difficile de savoir si un changement va avoir lieu car Elon Musk en personne semble assez satisfait du résultat. Wait and see.

