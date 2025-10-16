La saison 2 de Daredevil refait parler d’elle, cette fois à travers un gros leak concernant sa date de sortie, avec à la clé de belles promesses sur ce qui attend les spectateurs.

Il faut bien l’admettre, Daredevil: Born Again sur Disney+ a été une belle réussite. Le casting, en grande partie repris de la série Netflix, a été salué aussi bien par la presse que par le public. Dans ce contexte, l’arrivée d’une saison 2 relevait de l’évidence. Et si celle-ci était déjà confirmée, on semble enfin tenir une date de sortie via un leak, accompagnée d’une information capitale sur ce qui attend les fans.

Les fans de Marvel peuvent se réjouir : la saison 2 de Daredevil: Born Again devrait arriver le 4 mars 2026 sur Disney+, selon les informations issues du kit média officiel de Disney. Cette date pourrait encore être provisoire, mais le studio avait déjà confirmé une sortie en mars, renforçant la crédibilité de cette fenêtre de lancement.

Et ce n'est pas tout pour la saison 2 de Daredevil. Lors du New York Comic Con, le responsable de Marvel Television, Brad Winderbaum, a confirmé à Entertainment Weekly que cette nouvelle saison sera étroitement liée au prochain film Spider-Man 4 Brand New Day, attendu pour le 31 juillet 2026.

« Nous travaillons main dans la main avec l’équipe de Spider-Man pour assurer une vraie cohérence entre les deux projets », a expliqué Winderbaum. « Ils partagent le même univers, et cette connexion aura son importance, même si chacun conserve son ton et sa propre identité. »

Autrement dit, les aventures de Matt Murdock (Charlie Cox) et celles de Peter Parker (Tom Holland) évolueront dans un New York commun, où les actions de l’un pourraient avoir des répercussions sur l’autre. On peut déjà imaginer une jolie rencontre entre Daredevil et Spider-Man en costume. Cela pourrait aussi faire écho à une scène de Spider-Man: No Way Home (dont on taira le déroulé pour ne pas vous spoiler si vous n’avez pas encore vu le film).

Une année 2026 riche en Marvel

Avec Daredevil: Born Again saison 2 prévue pour mars 2026 et Spider-Man: Brand New Day attendu pour juillet de la même année, Marvel prépare clairement un printemps-été sous le signe de New York. Ces deux productions, l’une sur Disney+ et l’autre au cinéma, s’annoncent complémentaires et stratégiques pour consolider la nouvelle ère du MCU.

Source : Disney+ et EW