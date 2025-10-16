Silence est de mise pour profiter de ces très grosses nouveautés. Comme la plupart de ses concurrents - Prime Video, HBO Max ou encore Apple TV, Netflix veut vous mettre dans l'ambiance automnale avec son line-up d'octobre. Mais, plus encore, la plateforme au N rouge compte bien vous offrir le Halloween de vos rêves avec des propositions idéales pour l'occasion, la preuve avec les deux films disponibles dès aujourd'hui.

Deux films parfaits en octobre sur Netflix

Après son grand retour au cinéma l'an dernier avec le préquel Jour 1, la saga Sans un bruit débarque sur Netflix. Alors qu'un quatrième film a été annoncé, replongé dans les origines de la licence avec les deux premiers opus, à dévorer en silence. Car, oui, la menace est prête à surgir au moindre bruit dans cet univers post-apocalyptique où les envahisseurs ne vous voient pas, mais vous entendent à des kilomètres.

C'est en 2018 que commence la saga avec le premier Sans un bruit. John Krasinski et Emily Blunt y incarnent les parents d'une famille qui a réussi à survivre en bâtissant un havre où le bruit est réduit au maximum. Seulement, à la moindre erreur, la moindre inattention, les créatures qui menacent désormais toute l'humanité sont prêtes à vous sauter dessus. Les Abbott vont en faire les frais tragiquement, découvrant le prix à payer pour sauver les leurs. Soyez le témoin de leur lutte sur Netflix dès aujourd'hui.

Fort de son concept et de sa réalisation, qui lui a d'ailleurs valu plusieurs récompenses pour son montage sonore, le premier opus a vite donné naissance à un deuxième. Sans un bruit 2 continue d'explorer ce monde avec l'espoir de pouvoir repousser l'envahisseur. De fait, la famille Abbott va faire des rencontres et découvertes qui pourraient tout changer. Lui aussi est à découvrir à partir de maintenant sur Netflix. Saisissez votre télécommande et plongez-vous dans le silence le plus complet pour vous immerger dans l'expérience.