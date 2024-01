Avec plus de 50 films et séries TV, le MCU de Marvel est une immense toile d'araignée qui ne cesse de s'étendre année après année. L'univers est extensible quasiment à l'infini entre les adaptations d'histoires existantes - grâce à la pléthore de comics -, les récits originaux ou les éventuels reboots. C'est parfois difficile de suivre et de s'y retrouver pour les néophytes qui voudraient se lancer dans le visionnage de tous ces programmes. D'autant que parfois, certains d'entre eux sont vite annulés ou ne sont pas considérés comme étant des membres à part entière de cette grande famille. Mais là, ça vient de changer.

La nouvelle série Disney+ Echo bouscule l'univers Marvel

La série Marvel Echo est disponible depuis quelques heures dans les nouveautés Disney+ de janvier 2024. Un show télévisé inédit qui inaugure la bannière Marvel Spotlight. La maison des super-héros a choisi ce nom pour regrouper tous ses futurs projets qui pourront exister de manière autonome. En effet, le but est d'essayer d'abandonner, ou du moins de limiter, l'interconnexion entre les différentes œuvres pour raconter des histoires centrés sur des personnages, et non plus servir de préambules à des événements majeurs censés se produire au cours des gros films du MCU. Un grand changement qu'Echo réussit en partie.

Pour autant, il y a toujours une chronologie et celles-ci vient de s'ouvrir davantage avec l'apparition de six séries Netflix. C'est désormais officiel : Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist, Defenders et surtout Daredevil sont bien canon au MCU de Marvel. On ne sait pas pour les cinq premiers, mais pour Daredevil, il est possible que ce soit lié à Echo puisque le diable de Hell's Kitchen se trouve dedans, et qu'il est encore incarné par Charlie Cox. Une victoire et une nouvelle qui vaut de l'or pour les fans qui n'aimaient pas que la série Daredevil soit écartée de cette façon. « On a gagné »; « Netflix est CANON. Allezzzz ! »; « Marvel vient de rendre canon Daredevil avec cette unique bande-annonce [d'Echo] » peut-on lire sur X (via Gamesradar).

Daredevil et d'autres shows TV Netflix sont canon dans le MCU

Où se situe exactement les séries Netflix au sein du MCU de Marvel ? Ce n'est pas une liste exhaustive, mais voici une chronologie avec 25 films et shows TV :