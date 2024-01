Disney+, comme Netflix et Prime Video, nous propose chaque semaine des nouveautés histoire de gonfler son catalogue déjà bien rempli. Mais contrairement à ses camarades, pour cette troisième semaine de l’année 2024, Disney+ joue les timides. Il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais quelques sorties notables sont tout de même de la partie.

Les séries Disney + du 15 au 22 janvier 2024 (S3)

Pas de film cette semaine, mais quelques événements remarquables du côté des séries avec notamment Cristóbal Balenciaga, qui reviendra sur l’histoire du très célèbre couturier, mais aussi la suite de la 19ème saison d’American Dad. Le show est toujours un immense carton et les épisodes s’enchaînent sans déplaisir. Mais ce sera à peu de chose près tout cette semaine sur Disney+. On vous conseille donc de jeter un œil à ce qui est déjà disponible comme Echo par exemple, un excellent cru qui surprendra les fans de Marvel.

Les séries de la semaine 3

Le Renard : Prince des voleurs (17 janvier)

(17 janvier) A Shop For Killers (17 janvier)

(17 janvier) Cristóbal Balenciaga (19 janvier)

(19 janvier) American Dad - saison 19 partie 2 (24 janvier)

Les documentaires Disney+ du 15 au 22 janvier

Malheureusement cette semaine, on ne sera pas mieux loti côté documentaire sur Disney+. La plateforme n'accueille qu'un seul nouveau programme, Le voleur de bijoux, qui revient sur l'histoire de Gerald Blanchard, un voleur qui a commencé dès l'adolescence en braquant une banque dans le Nebraska. Par la suite, il deviendra l'auteur de l'un des vols les plus sophistiqués de tous les temps. Blanchard volera le plus précieux des bijoux autrichiens, l'Étoile de Sissi. Une histoire racontée par le voleur lui-même, ses proches et les deux policiers qui réussiront à mettre la main sur lui.

Les documentaires de la semaine 3