Netflix enchaine les nouveautés en janvier 2024 et même si la semaine est un poil faible, il y a tout de même une énorme sortie hyper attendue par les fan de One Piece. Vous aller adorer ce qui arrive.

Le mois de janvier bat son plein et Netflix enchaîne les nouvelles sorties avec une cadence assez folle. Après une semaine plutôt chargée avec notamment l'un des plus gros films de 2024 et surtout, l'arrivée de l'anime One Piece, la plateforme n'a pas chômé. Bon, on vous dirait bien que ça va continuer comme ça cette semaine, mais le fait est que les sorties sont un poil plus timides, mine de rien. On a toutefois quelques films, séries et documentaires à se mettre sous la dent.

Les films Netflix du 15 au 21 janvier 2024 (S3)

Une semaine discrète peut-être, mais pas dénuée d'intérêt pour autant. Netflix accueillera plusieurs films de différents horizons avec notamment The Kitchen, thriller d'action qui nous embarque dans les ruelles sombres de Londres ou encore Maboroshi, un anime fantastique qui nous embarque dans une ville coincée dans le temps à la suite de l'explosion d'une usine. On pourrait également noter Telle mère, telle fille, comédie française toute fraîche où l'on suit une mère assistée vivant au crochet de sa fille et qui tombe enceinte en même temps que cette dernière. Humour et légèreté toujours avec Bros, comédie romantique qui met en scène deux hommes que tout oppose et qui pourtant, sont âmes sœurs. Mais la plus grosse sortie est sans aucun doute le film Monsters, la prequelle de One Piece qui nous racontera l’histoire de l’ancêtre de Zoro, le compagnon de Luffy. Ici, l’attente est énorme pour ce film évènement qui devrait assurément ravir les amoureux de la franchise.

Les séries de la semaine 3

Maboroshi (15 janvier)

(15 janvier) Telle mère telle fille (17 janvier)

(17 janvier) The Kitchen (19 janvier)

(19 janvier) Mi soledad tiene alas (19 janvier)

(19 janvier) Soixante minutes (19 janvier)

(19 janvier) Bros (19 janvier)

(19 janvier) Monsters : L'enfer du Dragon volant au 103 passions (21 janvier)

Les Séries du 15 au 21 janvier 2024 (S3)

Côté série, on n'aura rien de vraiment marquant sur Netflix cette semaine, mais quelques petites sorties sympathiques tout de même. On notera par exemple Kübra, une série qui surfe entre le thriller et le fantastique et nous raconte l'histoire d'un homme qui reçoit soudainement des prédictions. Rapidement, il attire la curiosité d'adeptes étranges, mais aussi de puissants intéressés. Autre série intrigante, Ancestral, mini-série qui nous plonge dans une affaire de meurtres sur fond d'héritage sinistre. À voir quelle est votre came.

End of the Line (17 janvier)

(17 janvier) Kübra (18 janvier)

(18 janvier) Ancestral (19 janvier)

(19 janvier) Captivating the King (20 janvier)

Les documentaires Netflix, et autres du 15 au 21 janvier 2024 (S3)

Pour finir, quelques documentaires et épisodes de téléréalité débarqueront cette semaine. Love is Blind Suède continuera de nous dévoiler ses épisodes durant la semaine, tout comme d'autres programmes similaires, mais difficile de tous les répertorier ici. En revanche, ce que l'on peut mettre en avant, c'est le documentaire La Vérité Kidnappée qui retrace l'histoire d'un couple victime d'un enlèvement et qui, finalement, se retrouve accusé d'avoir tout orchestré. Une histoire vraie qui a secoué l'Amérique à son époque. Enfin, Full Circle reviendra sur le parcours d'un sportif handicapé qui pratique des sports hautement compétitifs et extrêmes. Une leçon de vie.

Les téléréalités de la semaine 3

Love Is Blind : Suède (19 et 21 janvier - nouveaux episode)

(19 et 21 janvier - nouveaux episode) Histoires d'amour et d'autisme : Saison 2 (19 janvier)

Les documentaires de la semaine 3