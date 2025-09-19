Véritable phénomène qui a envahi nos écrans, l'anime DanDaDan est déjà un incontournable et va continuer de l'être après cette grosse annonce que les fans espéraient vraiment.

Le manga de Yukinobu Tatsu, diffusé sur la plateforme Shōnen Jump+, a été très tôt acclamé par la critique. Le public a suivi, avec des ventes qui n'ont fait que croître au fil des années. En mars dernier, quatre ans après son lancement, il atteint les 10 millions d'exemplaires écoulés. Nul doute que ce succès a en plus été encouragé depuis quelque temps par l'anime DanDaDan, devenu un véritable phénomène du petit écran et même des salles obscures. Dès lors, la dernière annonce en date devrait faire beaucoup d'heureux.

DanDaDAn fait sa grande annonce

Tout n'a pas été rose pour les fans de DanDaDan cette année ! Dès le début de l'année 2025, ils apprenaient que le manga allait connaître une pause d'un bon mois. Depuis, les aventures surnaturelles de Momo et Ken ont bien repris, mais leur absence s'est fait ressentir. D'ailleurs, rebelote cette fois du côté de l'anime, qui laisse un vide dans le cœur du public depuis la fin de la diffusion de la saison 2 cet été.

Mais vous pouvez déjà vous consoler ! En effet, les équipes du Studio Sura ont une très bonne nouvelle pour les fans. C'est désormais officiel, DanDaDan reviendra pour une saison 3 et, plus que cela, sa production a déjà commencé. Cela veut dire que les nouveaux épisodes sont actuellement en train de se préparer en coulisses.

Il est évidemment encore un peu tout pour avoir un horizon de sortie. Cela dit, seulement un an sépare la diffusion des deux premières saisons. Dès lors, il n'est pas impossible que nous découvrions la saison 3 de DanDaDan dès 2026. En attendant, vous pouvez retrouver l'intégral des précédents épisodes sur les plateformes de SVOD Crunchyroll, Netflix et ADN. En France, la chaîne J-One diffuse également la série.