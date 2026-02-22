En attendant d'éventuelles infos au sujet de la prochaine saison de Cyberpunk Edgerunners, les fans ont une nouvelle surprise pour se consoler. Et ça devrait plaire à beaucoup d'entre vous.

Malheureusement non, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez découvrir la date de sortie de la saison 2 de Cyberpunk Edgerunners. L'excellente série d'animation basée sur l'univers du jeu de CD Projekt RED et conçue par le studio Trigger semble préparer tranquillement sa nouvelle saison, attendue sur Netflix. On avait même eu droit à un teaser vidéo à l'été dernier, annonçant qu'il s'agira d'une nouvelle série standalone de 10 épisodes, comme la première. Elle mettra en scène de nouveaux personnages dans un tout nouveau récit.

Des vêtements Cyberpunk Edgerunners

S'il faudra donc encore attendre un peu pour avoir des nouvelles concrètes à se mettre sous la dent, les fans auront bientôt une petite surprise à se mettre sous la dent. Ou plutôt sur le dos. La série animée vient d'annoncer un partenariat avec la marque de vêtements Carbon Core, pour des pièces inspirées de l'univers d'Edgerunners. Un tweet publié par le compte officiel de la série montre déjà quelques vêtements dans un style techwear. Principalement des pulls, des T-shirts à manches longues et des vestes qu'on croirait tirées directement de la garde-robe des personnages de Cyberpunk Edgerunners. Ils font d'ailleurs directement référence à David et Lucy de la série.

Cette collection en collaboration avec la marque Carbon Core devrait sortir le 3 mars prochain, à en croire la date indiquée dans le tweet. On ignore cependant encore à quel prix, et il faudra attendre sa mise en ligne pour être fixé. La série continue néanmoins à se décliner en produits dérivés, après les figurines, les mangas, les peluches et même une taie d'oreiller pour les fans qui ont envie de dormir avec David à leurs côtés.

La saison 2 de Cyberpunk Edgerunners sortira quant à elle... quand elle est prête, à une date encore inconnue. Le studio Trigger se montre très avare en informations à l'heure actuelle, même si les fans s'interrogent au sujet du personnage principal de cette nouvelle version. L'acteur qui joue David n'a en effet pas été recontacté pour un rôle dans la saison 2, même s'il reste proche du dossier.