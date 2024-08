Sortie en septembre 2022 sur Netflix, Cyberpunk Edgerunners a immédiatement fait sensation auprès des spectateurs, mais aussi des critiques. Très bien reçue, la série animée s’est construite une solide base de fans. D’ailleurs, bon nombre d’entre eux n’avaient même pas touché au jeu dont elle s’inspire, et cela s’est rapidement fait ressentir puisque Cyberpunk 2077 a commencé à décoller sur toutes les plateformes. On a pu voir la même chose avec la sortie de la série Fallout et même, dans une moindre mesure ici, avec la série The Last of Us. C’est désormais acté, les adaptations au cinéma ou à la télé de nos licences de jeux favorites ne sont plus aussi ringardes que ça.

Un vrai carton, des millions de fans... où est la suite ?

Et pour le coup, Cyberpunk Edgerunners en est un fier représentant. Produite par le studio Trigger, qui va d’ailleurs s’attaquer à une nouvelle licence culte prochainement, la série est un vrai carton. À tel point que les fans attendent la suite avec impatience. Malheureusement, les créateurs et même les hautes sphères de CD Projekt ont été très clairs sur le sujet : il s’agissait d’un one-shot, il n’y aura pas de saison 2. C’est triste, mais l’idée d’une suite n’est pas totalement perdue pour autant, ou en tout cas, un complément si l’on en croit la récente prise de parole de Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt. Lors d’une réunion à propos des résultats financiers du studio, ce dernier a justement été interrogé sur le sujet. Quid d’une suite pour Edgerunners ?

Cyberpunk Edgerunners n'était que le début

Pour le coup, rien de nouveau puisque Nowakowski n’est pas revenu sur ses précédents propos. À la place, il a lâché une autre information qui va assurément faire plaisir aux fans de la première heure : il va bien y avoir de nouveaux projets. « Nous prévoyons définitivement de produire de nouveaux projets d’animation en lien avec Cyberpunk. J’espère que ça vous suffira », déclare-t-il.

Une suite pour Edgerunners, même s’il ne s’agit pas d’une saison 2 ? Un spin-off ? Un nouveau projet complètement différent ? Pour le moment, le mystère reste entier, mais des surprises sont bel et bien prévues. Cerise sur le gâteau, visiblement, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour avoir des nouvelles. « Soyez sûrs que vous en verrez plus prochainement. C'est le maximum que je peux vous dévoiler pour le moment », précise Nowakowski.

Peut-être que les prochains mois seront décisifs à ce sujet, une présentation pourrait bien avoir lieu prochainement.

Mais pour l’heure, si vous vous sentez déjà nostalgique ou que vous n’avez pas encore pris le temps de jeter un œil à cette excellente série, foncez. Vous trouverez l’intégralité de Cyberpunk Edgerunners directement sur Netflix. Le jeu Cyberpunk 2077, et son DLC, sont quant à eux dispo sur PS5, Xbox Series et PC (le jeu principal est aussi dispo sur PS4 et Xbox One).