Cyberpunk 2077 se remet à faire parler de lui. Sa nouvelle extension Phantom Liberty est accueillie à bras ouverts par les joueurs et l'aventure ne nous a d'ailleurs pas laissés indifférents. Seulement voilà, après ce DLC, à quoi peut-on s'attendre pour l'avenir de la franchise ? Une chose est sûre, elle ne va pas tomber dans l'oubli puisqu'un deuxième opus est en chantier. Mais qu'en est-il d'une potentielle suite pour sa série Netflix ?

Cyberpunk Edgerunners de retour ?

L'année dernière, un certain studio Trigger nous a livré un show de grande qualité : Cyberpunk Edgerunners. Ce dernier nous plongeait dans le monde adapté par CD Projekt, avant les événements de 2077. Devant un tel succès, les fans se demandaient si une suite allait voir le jour. Elle pourrait inclure un nouveau personnage principal, une nouvelle intrigue, bref, ils en voulaient plus. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on sait que les deux firmes continuent à collaborer ensemble. Michał Nowakowski, chef du département commercial du studio polonais, a récemment parlé du futur de Cyberpunk 2077. Il a alors mentionné à nouveau Trigger.

Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses sont prévues. Trigger est arrivé sur le projet en 2018, mais Edgerunners a seulement commencé en 2022. Pendant un certain nombre d’années, nous n’en avons pas parlé parce qu’elle n’était pas prête. Nous préférons garder le silence jusqu’à ce qu’il y ait quelque chose à dire, jusqu’à ce qu’il y ait vraiment quelque chose dont nous pouvons discuter, une annonce concrète.

Le chef du département créatif, Adam Badowski, ajoute qu'ils n'ont pas le loisir de révéler tout ce qu'ils souhaitent. Il y a des conditions bien spéciales : « ce qui est également important de retenir, c’est que Trigger, notre partenaire, a certaines règles quant aux annonces des projets et nous devons nous y conformer ». Et donc, de quoi peuvent-ils bien parler ? On pourrait penser qu'il s'agit de la suite de Cyberpunk Edgerunners, mais il ne faut pas se faire d'illusions. En 2022, le responsable de CDPR au Japon, Satoru Honma, avait déclaré que la série fut conçue comme « une histoire standalone ». Une histoire qui n'a pas forcément été pensée pour avoir une suite. Honma a-t-il voulu noyer le poisson ou est-ce la vérité ? C'est la question qu'on peut se poser.

Un film en approche

Néanmoins, pas de panique, Cyberpunk 2077 sera bel et bien de retour autrement qu'en jeu vidéo. Pour cause, CD Projekt a dévoilé au grand jour sa collaboration avec la société de médias internationale Anonymous Content. Leur but, élaborer un projet en live action dont l'action se déroulerait dans l'univers du RPG. Pour rappel, la firme a déjà produit des séries cultes telles que Mr. Robot ou True Detective ou des films primés comme The Revenant et Spotlight. Au vu de ce CV, on comprend rapidement qu'on n'a pas affaire à des débutants. Il manque juste un premier trailer pour voir de quoi il en retourne, mais en tout cas, on a hâte de voir le résultat.