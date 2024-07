Vous êtes fans de manga et d'anime ? Vous connaissez donc forcément la plateforme de SVOD Crunchyroll. Référence majeure en matière de japanimation, elle propose un catalogue qui fourmille de titres cultes et des nouveautés les plus récentes venues tout droit du Pays du soleil levant.

Mais, même les plus grands trébuchent un petit peu par moments. Après un programme de juillet particulièrement fourni, ça se bouscule pour le mois d'août. De fait, Crunchyroll a annoncé une mauvaise nouvelle pour la diffusion de plusieurs séries... On vous donne tous les détails !

Il va falloir être patient pour plusieurs séries de Crunchyroll

La plateforme de SVOD au logo orange l'a déclaré hier sur les réseaux sociaux : plusieurs séries ont été reprogrammées au Japon. Cette mauvaise nouvelle a inévitablement des conséquences sur celles diffusées en simulcast — c'est-à-dire en même temps que le pays source — sur Crunchyroll.

En tout, 5 anime subissent ce changement. En somme, il faudra patienter un petit peu plus pour découvrir le prochain épisode. Parmi les séries touchées, on remarquera notamment le remake très attendu de Spice & Wolf, en cours depuis quelques semaines déjà. Voici quand reviendront les programmes touchés :

Quality Assurance in Another World : épisode 5 → dimanche 8 août

: épisode 5 → dimanche 8 août SHY | Saison 2 : épisode 6 → jeudi 12 août

| Saison 2 : épisode 6 → jeudi 12 août Spice & Wolf : épisode 19 → jeudi 12 août

: épisode 19 → jeudi 12 août TASUKETSU : épisode 5 → vendredi 13 août

: épisode 5 → vendredi 13 août YATAGARASU : épisode 15 → samedi 17 août

Dans l'ensemble cependant, la majorité des programmes en simulcast sur Crunchyroll ne voit pas sa diffusion perturbée. Par exemple, vous pourrez continuer à retrouver votre épisode hebdomadaire de l'arc Egghead de One Piece chaque dimanche, à 9 heures du matin. Puis, l'après-midi, le populaire Tower of Gods vous attend toujours à 16 heures.

De même, vous pouvez toujours retrouver l'intégral des dernières saisons de vos vos séries préférées ! Si vous ne l'avez pas encore vue, la saison 4 de Demon Slayer n'attend que vous. Cela vaut aussi pour tous un tas d'autres séries-phénomènes comme My Hero Academia ou encore Blue Lock. L'ensemble de la programmation d'août est disponible directement sur l'agenda de Crunchyroll.