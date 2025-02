Crunchyroll annonce une grande surprise pour les fans français d'une de ses séries les plus populaires. Beaucoup d'entre vous n'attendaient que ça. Profitez-en dès maintenant.

Bien que Netflix et Disney+ aient mis davantage l'accent sur les animes dans leur catalogue depuis quelques années, Crunchyroll reste LA référence en la matière. La plateforme de SVOD spécialisée accueille régulièrement de séries très attendues, mais pas seulement. Elle n'oublie pas aussi d'apporter des nouveautés particulièrement importantes pour le public.

Une très bonne nouvelle pour cette série-phare de Crunchyroll

Cette semaine marque le retour d'une série très appréciée sur Crunchyroll : Re:Zero. La diffusion de la saison 3 de l'isekai de Tappei Nagatsuki vient en effet de reprendre ce mercredi 5 février. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle qui attend ses fans. En effet, la plateforme leur a réservé une belle surprise.

Depuis hier, vous pouvez découvrir ou redécouvrir la saison 2 de Re:Zero en vf ! Rémi Gutton (Subaru Natsuki), Célia Asensio (Crush Karsten), Hervé Grull (Ray Batenkaitos) ou encore Charlotte Hervieux (Rem) reviennent pour vous sur Crunchyroll.

Après Les Carnets de l'apothicaire, c'est donc à l'œuvre de Nagatsuki de devenir plus accessible. Toutefois, l'ajout du nouveau doublage de Re:Zero va se faire en plusieurs fois. Dans l'immédiat, seuls les 13 premiers épisodes de la saison 2 sont disponibles en vf. Cela équivaut aux épisodes 26 à 38. Les suivants ne tarderont cependant pas à arriver sur Crunchyroll.

Re:Zero, ça parle de quoi ?

En tant qu'isekai, Re:Zero vous parle évidemment du passage d'un univers à un autre. Subaru Natsuki se voit transporté dans un monde parallèle sans explication. Il découvre rapidement qu'il y est, en plus, coincé dans une sorte de boucle temporelle qui le renvoie à son point de départ chaque fois qu'il meurt. Il va alors se servir de cet avantage pour tenter de sauver cet univers de fantasy en proie à de nombreux dangers.

L'anime Re:Zero fait partie des plus populaires de Crunchyroll depuis sa première saison. On retrouve à la barre le studio White Fox, également réputé pour son travail sur Steins;Gate et Goblins Slayer. Dès lors, la suite, mais aussi la vf pour la saison 2, étaient très attendues par les fans en 2025.