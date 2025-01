Les fans d'anime ont droit à un début d'année riche en belles licences sur les services de SVOD. Netflix a accueilli Sakamoto Days par exemple, tandis que Dragon Ball Daima continue sa diffusion un peu partout, notamment sur Crunchyroll. La plateforme orange ne manque d'ailleurs pas de conclure ce mois de janvier en beauté, avec un ajout génial pour une de ses meilleures séries.

Les fans français gâtés sur Crunchyroll

Crunchyroll nous avait mis l'eau à la bouche assez tôt pour ce début 2025. Mais c'était sans compter sur toutes les surprises que la plateforme nous réservait. De grosses séries ont ainsi fait leur retour en janvier. On pense par exemple à Solo Leveling, Dr Stone ou encore la très populaire série Les Carnets de l'apothicaire.

Cette dernière a justement du nouveau pour vous ! Alors que la saison 2 a débuté le 10 janvier dernier sur Crunchyroll, elle va faire d'autant plus plaisir à la plupart des fans français en ce vendredi 31 janvier. Eh oui ! La suite des Carnets de l'apothicaire accueille sa VF dès aujourd'hui.

Vous retrouverez donc Émilie Rault (Mao Mao) et ses comparses comédiens dès ce soir ! À ce jour, seuls les trois premiers épisodes des Carnets de l'apothicaire saison 2 sont disponibles sur Crunchyroll. La diffusion continue toutes les semaines, comme à son habitude.

Les Carnets de l'apothicaire, ça parle de quoi ?

Kusuriya no hitorigoto, ou Les Carnets de l'apothicaire, est au départ un roman de Natsu Hyūga. L'idée de l'adapter en manga naît quelques années plus tard, avec la collaboration de Itsuki Nanao (scénario) et Nekokurage (illustration). Prépubliée depuis 2017 dans le magazine Monthly Big Gangan, la série gagne vite en popularité bien avant d'atterrir sur Crunchyroll.

Les Carnets de l'apothicaire séduisent le public par leur histoire complexe et captivante. Vous plongez au cœur de la Chine impériale aux côtés de Mao Mao, une apothicaire enlevée et vendue comme servante au palais impériale. Par son intelligence et ses compétences, la jeune femme va vite être remarquée et se faire une place dans ce milieu où les intrigues de cour rythment le quotidien de tous.

Fort de son succès, le manga est naturellement adapté en anime. Sa réalisation est confiée aux équipes de Toho Animation Studio. Oui, on parle bien du studio qui a porté à l'écran Jujutsu Kaisen, Dr Stone ou encore Spy x Familiy. Rien que ça en dit long sur la qualité de la série. Alors retrouvez dès à présent l'intégral de la saison 1 des Carnets de l'apothicaire sur Crunchyroll, en vostfr et en vf. Suivez aussi la saison 2 chaque semaine sur la plateforme !