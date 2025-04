Crunchyroll s'apprête à rejouer le dénouement d'une œuvre absolument culte. Préparez-vous, car ça arrive très bientôt. On a la date et les premiers détails.

Le mois d'avril approche doucement à sa fin. Dès lors, les plateformes de SVOD commencent à annoncer les nouveautés à venir en mai. Nous avons déjà un aperçu de ce que nous réserverons Netflix et Prime Video. Les fans d'anime, eux, ont aussi fort à faire ! Crunchyroll ne cesse d'alimenter son line-up de 2025 avec de belles nouveautés. Parmi elles, un film très attendu fera son entrée dans le catalogue dans à peine plus d'une semaine.

La conclusion épique d'une grosse saga très bientôt sur Crunchyroll

Crunchyroll nous a habitué à être à la pointe des nouveautés en matière d'anime ! Encore ce mois-ci, la plateforme accueillait de grosses séries, comme la suite de Fire Force et le spin-off de My Hero Academia. Parfois, il faut aussi dire au revoir à certaines de nos œuvres préférées. C'est pourquoi le catalogue accueillera très bientôt le film conclusif d'une des sagas les plus marquantes de ces dernières années : L'Attaque des Titans.

Eh oui ! Après avoir rassemblé les fans dans les salles obscures, le film L'Attaque des Titans : La Dernière Attaque débarquera finalement sur Crunchyroll. Ainsi, vous pourrez revivre les deux ultimes épisodes de la série dans un format recompilé et retravaillé pour le grand écran. Ainsi, l'œuvre de Hajime Isayama s'offre un dénouement encore plus épique grâce aux équipes toujours d'aplomb du studio MAPPA.

Nous retrouvons Hiroshi Seko au script et au scénario sur ce projet d'ampleur. Les fans auront également le plaisir d'admirer à nouveau les chara design imaginés par Tomohiro Kishi, en collaboration avec le directeur artistique Kuniaki Nemoto. Pour couronner le tout, c'est le maître Hiroyuki Sawano qui signe la bande-son de ce film compilatoire L'Attaque des Titans. Préparez-vous, car ça arrivera dans quelques jours sur Crunchyroll.

De fait, les abonnés à Crunchyroll pourront voir le sort de l'humanité se rejouer sur petit écran via le film L'Attaque des Titans dès le 1er mai 2025. Dans un premier temps, il ne sera pas proposé avec les voix françaises. En revanche, vous aurez tout le loisir de le visionner en version sous-titrée français, doublé en japonais ou en anglais, entre autres.