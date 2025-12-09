C'est une secousse que personne n'avait vue venir pour Crunchyroll. Après des années à proposer ce service, il va finalement s'éteindre et ça ne passe pas.

C'est un choc pour beaucoup. Crunchyroll a pris une décision radicale qui s'inscrit dans la continuité de sa stratégie depuis quelque temps. Seulement, les fans d'anime espéraient encore avoir accès à ce service gratuit à l'avenir. Mais, ça y est, le couperet est tombé. 2025 marquera la fin pour de très nombreux utilisateurs. La pilule est déjà difficile à digérer.

C'est terminé pour cet avantage gratuit de Crunchyroll

Avec l'avènement des plateformes de streaming, la concurrence est rude. Chacune tente de trouver un moyen de se distinguer pour attirer et fidéliser les abonnés. Du côté de celles spécialisées dans l'animation, Crunchyroll avait trouvé une manière originale de retenir l'attention. Elle proposait un accès gratuit à une sélection de titre, dont de très gros à l'instar de Chainsaw Man ou Spy x Family. La contrepartie était d'ouvrir un compte et, surtout, d'accepter que des publicités ponctuent le visionnage.

Eh bien, tout cela sera bientôt fini. Sans communiqué officiel, Crunchyroll affiche depuis peu à ses membres gratuits que ce service s'arrêtera après le 31 décembre 2025. Désormais, un compte payant premium sera obligatoire pour accéder au catalogue complet de la plateforme. Deux formules sont proposées : « Fan », à 5,99 € / mois et « Mega Fan », à 7,99 € / mois pour inclure le multi-écran ou encore le téléchargement en HD.

Capture d'écran en date du 9 décembre 2025. © Gameblog.

Crunchyroll ne cache pas sa tendance à réduire ses avantages gracieux dernièrement. Cette nouvelle étape mettra définitivement fin à la gratuité sur la plateforme. Forcément, sur les réseaux sociaux, le public exprime déjà son mécontentement et dénonce une injustice. Dans le même temps, le service s'aligne sur la très grande majorité de ses concurrents, pouvant visiblement compter sur un nombre suffisant d'abonnés à travers le monde pour imposer le Premium. Cela pourrait toutefois pousser certains vers des alternatives, comme la plateforme française ADN, qui s'est d'ailleurs offert un joli coup de projecteur en cette fin d'année en intégrant plusieurs de son catalogue à M6+.