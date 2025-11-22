Si des plateformes comme Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max ou encore Apple TV+ figurent assurément parmi les plus populaires du marché, d’autres, dédiées à un public plus particulier, sont également de la partie. C’est notamment le cas de Crunchyroll qui, depuis des années maintenant, a décidé de faire des amateurs de mangas, animes et autres produits similaires son cœur de cible. Et même dans ce cas de figure, il y en a pour tous les goûts, en témoigne l’annonce de l’arrivée d’une nouvelle adaptation d’un shōjo très populaire au Japon.

Hana-Kimi débarque sur Crunchyroll dès l’année prochaine

En effet, pour la toute première fois, le shōjo Hana-Kimi créé par Hisaya Nakajo va avoir droit à une adaptation sous forme d’anime, qui sera diffusé à partir du 4 janvier 2026 sur Crunchyroll. Et si ce nom ne vous dit peut-être rien, c’est normal. Dans nos contrées françaises, il est en réalité connu sous le titre « Parmi eux », dont les mangas ont été publiés en France il y a maintenant vingt ans par la maison d’édition Delcourt/Tonkam. De fait, si d’aventure vous étiez passé à côté, vous allez maintenant pouvoir corriger le tir grâce à Crunchyroll.

Produite par le studio Signal.MD (Nina the Starry Bride) sous la direction du réalisateur Natsuki Takemura (Go! Go! Vehicle Zoo), Hana-Kimi mettra en scène le personnage de Mizuki Ashiya (Aya Yamane), une adolescente de 16 ans follement amoureuse d’Izumi Sano (Taku Yashiro), un lycéen ex-champion de saut en hauteur. « Prête à tout pour rencontrer son idole, elle décide d’intégrer le même lycée que lui. Sauf que voilà : elle vit actuellement aux États-Unis et lui au Japon, et surtout, le lycée Osaka est un internat pour garçons ! » nous dit-on alors.

Bien sûr, cela n’arrête toutefois pas l’héroïne, qui n’hésite alors pas à quitter sa famille pour traverser l’océan, puis à se déguiser en garçon afin de se rapprocher de l’homme qu’elle aime. Et tout se passe pour le mieux… jusqu’à ce que l’infirmier de l’internat, Hokuto Umeda (Jun Fukuyama), découvre finalement le pot aux roses. Bref, vous l’aurez compris donc : Hana-Kimi s’annonce comme une comédie romantique bourrée d’humour et de situations improbables, qui sera à retrouver dès le début d’année prochaine en exclusivité sur Crunchyroll.

Source : Crunchyroll