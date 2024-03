Parmi les films les plus importants et les plus attendus du Marvel Cinematic Universe (MCU), c’est surement le prochain Captain America que les fans attendent le plus. Depuis son officialisation, beaucoup de choses se sont produites. Entre les leaks, les reports et les annonces de casting, la production a su se faire désirer. On a par exemple appris que plusieurs personnages importants ne reviendront pas dans dans le prochain Captain America 4 : Brave New World ; en plus de Steve Rogers.

Un nouveau départ de Captain America 4

Décidément, le quatrième film Captain America connaît beaucoup de départs inattendus. Si nous savions déjà que les fans devraient dire adieu à Steve Rogers (Chris Evans) et dire bonjour à Sam Wilson (Anthony Mackie) en tant que nouveau Captain America, mais ce ne sera pas le seul changement. Selon une déclaration d’Anthony Mackie à Radio Times, Bucky Barnes (Sebastian Stan) n’apparaîtra pas non plus dans le film. Si cette absence avait déjà été sous entendu auparavant, elle est désormais officielle, au grand déplaisir de beaucoup.

Le nouveau Captain à gauche et le Soldat d'Hiver à droite ©Marvel

Il y a quand même de bonnes nouvelles chez Marvel

Pourtant, Barnes a toujours occupé une place importante dans la saga. Cet ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale est devenu un ami fidèle de Steve Rogers et de Falcon, surtout depuis la minisérie Falcon and the Winter Soldier. C’est d’ailleurs pendant ces tournages que Mackie s’est lié d’amitié avec Stan, qu’il espérait revoir lors du tournage de Captain America 4 . « En fait, j’étais impatient de faire une deuxième saison, juste pour que Sebastian [Stan] et moi soyons payés pour passer du temps ensemble. Lui, moi et Daniel Brühl (qui joue le Baron Helmut Zemo). C’était un bon trio. Quand ils ont décidé de retourner au cinéma, j’ai fait avec, c’est comme ça, je ne bosse plus avec mes amis, alors ça atténue un peu le bonheur. ».

Cependant, la bonne nouvelle, c'est que Bucky Barnes n’en a pas fini avec le MCU, loin de là. On le retrouvera en effet à l'affiche du film Thunderbolts, aux côtés de Florence Pugh (Oppenheimer, Black Widow) ou encore Harrison Ford (on a vraiment besoin de le présenter ?). Le film est prévu pour le 30 avril 2025.

De son côté, si Anthony Mackie a l’air déjà de se sentir un peu seul, il ne jouera pas non plus au héros solitaire. Dans le prochain film, il sera accompagné d’un nouveau Falcon, en la personne de Joaquin Torres (incarné par Danny Ramirez). Ce nouveau duo aura tout à prouver et beaucoup à faire pour remplacer le précédant Captain. Rendez-vous au cinéma le 12 février 2025.